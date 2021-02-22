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Botswana Diamonds подала заявку на получение кимберлитовых концессий в Зимбабве
Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сообщил Rough&Polished, что заявление было подано в конце прошлого года.
На вопрос, собирается ли Botswana Diamonds сотрудничать с государственной Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) или с какой-либо другой местной компанией с целью разведки алмазов, если она получит лицензии, он сказал: «ZCDC - наш предпочтительный партнер вместе с другой местной компанией, если это вообще возможно».
Зимбабвийский закон гласит, что заинтересованные алмазодобывающие компании в стране должны сотрудничать с одной из таких компаний, как ZCDC, АЛРОСА, RZM Murowa (ранее RioZim) или Anjin.
Botswana Diamonds ранее подписала меморандум о взаимопонимании с Vast Resources для развития алмазного потенциала Зимбабве.
У Botswana Diamonds есть специальная компания для работы с Vast Resources в деле разработки концессии на алмазных месторождениях Маранге.
Зимбабве очень мало изучена, но АЛРОСА недавно создала совместное предприятие с ZCDC, известное как Alrosa Zimbabwe, для разведки алмазов в стране.
Alrosa Zimbabwe в настоящее время владеет 25 разведочными концессиями и ожидает получить еще 15 к началу марта.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished