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01 февраля 2021
На руднике Луло Lucapa Diamond добыла 19-й по счету алмаз массой свыше 100 каратов
Белый алмаз типа IIa цвета D весом 114 каратов был извлечен на горнорудном участке 46 (MB46), что делает его третьим алмазом массой более 100 каратов, обнаруженным на данном участке за последние восемь недель.
«Частота извлечения этих ценных камней весом более 100 каратов на участке MB46 подчеркивает
перспективность водосборного бассейна Кангидж (Canguige) и прилегающих к нему приоритетных кимберлитов», - отмечает Lucapa Diamond в своем сообщении по этому поводу.
«На сегодняшний день на участке MB46 примерно на каждые 33 000 млрд кубометров обработанного гравия извлекается в среднем один алмаз массой свыше 100 каратов. Это лучший показатель для любого участка, разрабатываемого на сегодняшний день на Луло, включая многообещающий MB08», - говорится в сообщении.
Компания также сообщила, что ведется подготовка к продолжению отбора крупнообъемных проб на приоритетных кимберлитах по мере того, как сезон дождей в Анголе подходит к концу.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished