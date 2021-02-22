Эксклюзив
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
Сегодня
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием всего процесса производства бриллиантов. Как директор, Правин Шах отвечает за все операции на двух...
01 февраля 2021
Нирав Моди будет экстрадирован в Индию
«Я удовлетворен представляющимися достоверными доказательствами того, что совершено мошенничество и отмывание денег», - сказал судья Сэмюэл Гузи (Samuel Goozee), зачитывая части своего приговора в суде и заключив, что он отправит свое постановление министру внутренних дел Великобритании Прити Пател (Priti Patel).
Приказы министра внутренних дел редко противоречат выводам суда, поскольку Прити Пател должна рассматривать лишь в очень узком смысле то, что Нирав Моди руководил финансовой пирамидой.
Каким бы ни было решение министерства, у Нирава Моди есть до 14 дней, в течение которых он может обратиться в высокий суд и запросить разрешение на подачу апелляции после решения министра внутренних дел.
Любая апелляция, если она будет удовлетворена, будет рассматриваться в административном отделении высокого суда Лондона. На сегодняшний день британский суд постановил, что Нираву Моди не будет отказано в правосудии, если он будет экстрадирован в Индию. Судья отклонил «проблемы психического здоровья» Нирава Моди и сказал, что они не являются чем-то необычным для человека в его обстоятельствах.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished