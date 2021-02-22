Нирав Моди будет экстрадирован в Индию

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Согласно сообщениям СМИ, 25 февраля 2021 года мировой суд Великобритании вынес постановление об экстрадиции беглого диамантера Нирава Моди (Nirav Modi), который разыскивается в Индии по делу о мошенничестве в отношении Пенджабского национального банка (Punjab National Bank, PNB).

«Я удовлетворен представляющимися достоверными доказательствами того, что совершено мошенничество и отмывание денег», - сказал судья Сэмюэл Гузи (Samuel Goozee), зачитывая части своего приговора в суде и заключив, что он отправит свое постановление министру внутренних дел Великобритании Прити Пател (Priti Patel).

Приказы министра внутренних дел редко противоречат выводам суда, поскольку Прити Пател должна рассматривать лишь в очень узком смысле то, что Нирав Моди руководил финансовой пирамидой.

Каким бы ни было решение министерства, у Нирава Моди есть до 14 дней, в течение которых он может обратиться в высокий суд и запросить разрешение на подачу апелляции после решения министра внутренних дел.

Любая апелляция, если она будет удовлетворена, будет рассматриваться в административном отделении высокого суда Лондона. На сегодняшний день британский суд постановил, что Нираву Моди не будет отказано в правосудии, если он будет экстрадирован в Индию. Судья отклонил «проблемы психического здоровья» Нирава Моди и сказал, что они не являются чем-то необычным для человека в его обстоятельствах.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





