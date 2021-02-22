Индийский рабочий нашел алмаз массой 14,9 карата в штате Мадхья-Прадеш

Сегодня Новости

Согласно сообщению веб-портала etvbharat.com, рабочий Рамкришна Вишвакарма (Ramkrishna Vishwakarma) обнаружил алмаз весом 14,9 карата, который, по предварительной оценке, стоит 96 139,96 доллара США, в ходе работ на неглубоком руднике в алмазном поясе Кришна-Кальянпур в районе Панна штата Мадхья-Прадеш.

Рамкришна, житель поселения при компании National Mineral Development Corporation (NMDC), вместе со своими семью коллегами начал разработку рудника на участке земли, который он взял в аренду у местного алмазного управления.

За последние три дня на руднике было добыто три алмаза. В прошлый понедельник рабочий извлек сразу два алмаза.

Все алмазы переданы в алмазное управление, и в следующем месяце они будут выставлены на аукцион.

Чиновник управления сказал, что из вырученной суммы будут вычтены одиннадцать с половиной процентов роялти, а остальные деньги будут переданы рабочему. Он также призвал других рабочих района заняться добычей алмазов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





