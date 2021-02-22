Lucapa Diamond выручила $ 3,7 млн от продажи алмазов с рудника Луло

Эксклюзив
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием всего процесса производства бриллиантов. Как директор, Правин Шах отвечает за все операции на двух...
01 февраля 2021
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка ABN AMRO, он основал свою компанию под названием LuxuryFintech, которая предоставляет такие услуги, как...
25 января 2021
Lucapa Diamond выручила $ 3,7 млн от продажи алмазов с рудника Луло
«Это наша третья партия алмазного сырья, проданная в этом календарном году с двух наших рудников, и мы по-прежнему наблюдаем хорошие цены на нашу премиальную продукцию», - сказал управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).
Совокупные продажи алмазов общим объемом 9 989 каратов, добытых на месторождениях Луло и Мотаэ (Mothae) в 2021 календарном году, принесли 15,1 млн долларов при средней цене 1 516 долларов за карат.
Первая продажа алмазов Lucapa Diamond в 2021 году с рудника Луло принесла 5,9 млн долларов.
Партия алмазов массой 4 273 карата была продана по цене 1 375 долларов за карат.
В прошлом месяце на руднике Луло Lucapa Diamond добыла два алмаза весом свыше 100 каратов. Алмазы были извлечены на участке горной добычи 46 (MB46).
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished