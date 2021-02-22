Lucapa Diamond выручила $ 3,7 млн от продажи алмазов с рудника Луло

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Компания Lucapa Diamond продала 1 040 каратов алмазного сырья с принадлежащего ей на 40% рудника Луло (Lulo) в Анголе за 3,7 млн долларов при средней цене одного карата в 3 525 долларов США.

«Это наша третья партия алмазного сырья, проданная в этом календарном году с двух наших рудников, и мы по-прежнему наблюдаем хорошие цены на нашу премиальную продукцию», - сказал управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).

Совокупные продажи алмазов общим объемом 9 989 каратов, добытых на месторождениях Луло и Мотаэ (Mothae) в 2021 календарном году, принесли 15,1 млн долларов при средней цене 1 516 долларов за карат.

Первая продажа алмазов Lucapa Diamond в 2021 году с рудника Луло принесла 5,9 млн долларов.

Партия алмазов массой 4 273 карата была продана по цене 1 375 долларов за карат.

В прошлом месяце на руднике Луло Lucapa Diamond добыла два алмаза весом свыше 100 каратов. Алмазы были извлечены на участке горной добычи 46 (MB46).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





