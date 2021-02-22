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25 января 2021
Прибыль De Beers от основной деятельности упала на 25%, до 417 млн долларов
Корпорация Anglo American, владеющая 85% акций De Beers, заявила, что общая выручка алмазного гиганта снизилась на 27%, до 3,4 млрд долларов в 2020 году по сравнению с 4,6 млрд долларов в предыдущем году, при этом продажи алмазного сырья упали на 30%, до 2,8 млрд долларов по сравнению с 4 млрд долларов в 2019 году.
Anglo American заявила, что пандемия COVID-19 значительно повлияла на продажи бренда De Beers в 2020 году, когда в первом квартале были закрыты крупные магазины компании в Азии, а во втором квартале и далее - на западных рынках.
«Тем не менее, как De Beers Jewelers, так и Forevermark ™ продемонстрировали значительный рост продаж после снятия ограничений и открытия магазинов», - говорится в сообщении, распространенном Anglo American.
Добыча алмазов De Beers упала на 18%, до 25,1 млн каратов по сравнению с 30,8 млн каратов годом ранее в ответ на снижение спроса из-за пандемии и введения режимов самоизоляции, связанных с COVID-19 в южной части Африки в первой половине прошлого года, говорится в сообщении.
Несмотря на сокращение объемов производства, себестоимость единицы продукции снизилась на 10%, до 57 долларов США за карат с 63 долларов США за карат в 2019 году благодаря мерам экономии и благоприятному обменному курсу, которые привели к повышению маржи добычи на 54%.
Прогноз De Beers по добыче алмазов на 2021 год составляет 32–34 млн каратов и зависит от торговых условий, степени дальнейших сбоев в производстве, связанных с COVID-19, и текущих операционных проблем.
«Повышение добычи обусловлено ожидаемым увеличением добычи руды и улучшением содержания в ней алмазов на месторождениях Жваненг (Jwaneng) и Венеция (Venetia), - отмечает Anglo American. - Ориентировочная себестоимость алмазного сырья составляет [около] $ 55/карат, что отражает увеличение объемов производства и выгоды от реструктуризации, проведенной в 2020 году».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished