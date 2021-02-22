Alrosa Zimbabwe сетует на чрезмерную бюрократию при получении концессий на разведку

Эксклюзив
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием всего процесса производства бриллиантов. Как директор, Правин Шах отвечает за все операции на двух...
01 февраля 2021
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка ABN AMRO, он основал свою компанию под названием LuxuryFintech, которая предоставляет такие услуги, как...
25 января 2021
Alrosa Zimbabwe сетует на чрезмерную бюрократию при получении концессий на разведку
Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что руководители местного подразделения компании недавно встретились с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой и выразили недовольство чрезмерной бюрократией.
Alrosa Zimbabwe в настоящее время имеет 25 разведочных концессий и ожидает получить еще 15 к концу этого месяца - началу марта.
АЛРОСА владеет 70% акций в Alrosa Zimbabwe, а остальные 30% принадлежат Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).
В прошлом году Alrosa Zimbabwe заявила, что начала предварительные работы по разведке коммерчески жизнеспособных первичных месторождениях алмазов в Зимбабве.
По сообщениям, министерство горнорудной промышленности Зимбабве завершило выдачу необходимых специальных грантов.
Специальные гранты предоставляются в провинциях Масвинго, Южный Матабелеланд и Северный Матабелеланд.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished