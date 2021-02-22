Alrosa Zimbabwe сетует на чрезмерную бюрократию при получении концессий на разведку

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Компания Alrosa Zimbabwe, подразделение российского алмазного гиганта АЛРОСА, как сообщается, подала жалобу на бюрократизм при подаче заявок на концессии на разведку и другие разрешения в Зимбабве.

Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что руководители местного подразделения компании недавно встретились с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой и выразили недовольство чрезмерной бюрократией.

Alrosa Zimbabwe в настоящее время имеет 25 разведочных концессий и ожидает получить еще 15 к концу этого месяца - началу марта.

АЛРОСА владеет 70% акций в Alrosa Zimbabwe, а остальные 30% принадлежат Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).

В прошлом году Alrosa Zimbabwe заявила, что начала предварительные работы по разведке коммерчески жизнеспособных первичных месторождениях алмазов в Зимбабве.

По сообщениям, министерство горнорудной промышленности Зимбабве завершило выдачу необходимых специальных грантов.

Специальные гранты предоставляются в провинциях Масвинго, Южный Матабелеланд и Северный Матабелеланд.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



