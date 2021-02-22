Эксклюзив
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
Сегодня
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием всего процесса производства бриллиантов. Как директор, Правин Шах отвечает за все операции на двух...
01 февраля 2021
Petra Diamonds приступает к реструктуризации бизнеса
«… Компания рада сообщить, что назначена дата вступления в силу условий схемы, - говорится в ее кратком заявлении. - Соответственно, реализация реструктуризации началась, и ожидается, что дата вступления в силу реструктуризации наступит в среду, 10 марта 2021 года».
В прошлом году Petra Diamonds начала стратегический обзор своей структуры капитала, чтобы найти способы погасить приоритетный обеспеченный заем на сумму 650 млн долларов, который подлежит погашению к 1 мая 2022 года.
Ключевые особенности реструктуризации включают в себя частичное восстановление долга по облигациям и вклад держателей существующих облигаций в размере 30 млн долларов в виде новых денег, причем каждая из облигаций будет выпущена в форме новой обеспеченной ценной бумаги с преимущественным правом требования второй очереди. Ожидается, что объем инвестиций в новые облигации составит около 337 млн долларов.
Реструктуризация также приведет к конвертации оставшейся части долга по облигациям в капитал компании, в результате чего держатели облигаций будут владеть 91% увеличенного акционерного капитала Petra Diamonds.
Инвесторы Petra ратифицировали планы реструктуризации бизнеса в январе прошлого года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished