Petra Diamonds приступает к реструктуризации бизнеса

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Ожидается, что Petra Diamonds начнет реструктуризацию компании в начале этого месяца.

«… Компания рада сообщить, что назначена дата вступления в силу условий схемы, - говорится в ее кратком заявлении. - Соответственно, реализация реструктуризации началась, и ожидается, что дата вступления в силу реструктуризации наступит в среду, 10 марта 2021 года».

В прошлом году Petra Diamonds начала стратегический обзор своей структуры капитала, чтобы найти способы погасить приоритетный обеспеченный заем на сумму 650 млн долларов, который подлежит погашению к 1 мая 2022 года.

Ключевые особенности реструктуризации включают в себя частичное восстановление долга по облигациям и вклад держателей существующих облигаций в размере 30 млн долларов в виде новых денег, причем каждая из облигаций будет выпущена в форме новой обеспеченной ценной бумаги с преимущественным правом требования второй очереди. Ожидается, что объем инвестиций в новые облигации составит около 337 млн долларов.

Реструктуризация также приведет к конвертации оставшейся части долга по облигациям в капитал компании, в результате чего держатели облигаций будут владеть 91% увеличенного акционерного капитала Petra Diamonds.

Инвесторы Petra ратифицировали планы реструктуризации бизнеса в январе прошлого года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





