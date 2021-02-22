Цены на бриллианты стабильно росли в последнем квартале 2020 года

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UNI Diamonds, компания, занимающаяся финансовыми технологиями, представила квартальный отчет о ценах на природные бриллианты, составленный на основе данных от 120 ведущих торговых компаний со всего мира. Об этом сообщается в пресс-релизе UNI Diamonds, распространенном в среду.

Согласно отчету, новый год начался на позитивной ноте в торговле, и динамика цен в период с октября по декабрь 2020 года дает основания для оптимизма. Розничный спрос имел положительную тенденцию благодаря оптимизму потребителей и ослаблению ограничений на воздушные перевозки в связи с COVID в третьем квартале, что привело к здоровому спросу в праздничный сезон, стабилизации и повышению средних цен на бриллианты.

В отчете также говорится, что стратегии De Beers и АЛРОСА в сочетании с маркетинговыми инициативами Совета по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC) помогли снизить напряженность в алмазопроводе и одновременно подогреть потребительский спрос.

В среднем изменения цен в течение четвертого квартала прошлого года были умеренными, но в положительном направлении. Средняя цена на бриллианты круглой огранки выросла на 0,79%, а на бриллианты фантазийной огранки - на 1,15%. Однако рост не был равномерным в обеих категориях из-за различий в группах разного размера внутри каждой категории.

Категории, демонстрирующие наибольший рост цен, включали в себя мелкие камни и 5-каратные камни, тогда как цены на 4-каратные камни упали в среднем на 2,75%. Цены в популярной категории бриллиантов весом в 1 карат улучшились незначительно - на 0,21%.

Что касается бриллиантов фантазийной огранки, наибольший рост цен наблюдался в категориях крупных камней, при этом 5-каратные камни показали колоссальный рост на 4,37%. Неустойчивые цены на бриллианты с сочетаниями хорошего цвета и чистоты показали сильный рост, в то время как цены на камни с более низкими характеристиками цвета и чистоты имели тенденцию к снижению.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





