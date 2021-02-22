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25 января 2021
WDC призывает усилить осмотрительность к экспорту алмазов из ЦАР
За последние несколько недель поступали сообщения о том, что столица ЦАР Банги и другие крупные города подверглись обстрелу со стороны повстанцев. Официально избранное правительство и его союзные силы ведут решительную борьбу с вооруженными повстанческими группировками, перешедшими на сторону политической оппозиции. Эта ситуация заставила многих гражданских лиц искать убежища в других частях страны или соседних государствах, таких как ДРК.
В связи с политическими волнениями и в соответствии со специальными оперативными процедурами, которые были утверждены в ноябре 2019 года Кимберлийским процессом, WDC настоятельно призывает всех участников торговли продолжать проявлять повышенную осмотрительность в отношении импорта необработанных алмазов из ЦАР и соседних с ней стран.
Хотя добыча алмазов в затронутых конфликтом районах ЦАР составляет лишь очень небольшой процент от общемировой добычи алмазов, алмазодобывающие предприятия должны проявлять предельную осторожность, предупредили в WDC.
Единственными необработанными алмазами, добытыми в ЦАР, которые в настоящее время могут быть приобретены законно, являются те, которые отвечают минимальным требованиям Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme, KPSC) и сопровождаются выданными ЦАР официальными сертификатами Кимберлийского процесса (KP).
Они указывают на то, что алмазы были добыты в «зеленых» зонах, отвечающих требованиям КП, которые являются районами, находящимися под надежным контролем правительства ЦАР и где нет признаков деятельности вооруженных повстанческих групп.
WDC призывает отрасль поддерживать целостность цепочки поставок алмазов путем активного внедрения руководящих принципов, содержащихся в новой системе гарантий WDC. Они включают в себя устранение рисков в областях, выходящих за рамки тех, что охвачены Сертификационной схемой Кимберлийского процесса, включая права человека и трудовые права, борьбу с отмыванием преступных капиталов и коррупцией.
Алекс Шишло для Rough&Polished