WDC призывает усилить осмотрительность к экспорту алмазов из ЦАР

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Всемирный совет по алмазам (World Diamond Council, WDC) в свете недавних сообщений международных средств массовой информации, наблюдателей на местах и НПО о политических беспорядках в Центральноафриканской Республике (ЦАР) вновь обратился с призывом к представителям алмазной индустрии проявлять повышенную осмотрительность при рассмотрении вопроса о покупке алмазов, которые были или могли быть произведены в этой стране.

За последние несколько недель поступали сообщения о том, что столица ЦАР Банги и другие крупные города подверглись обстрелу со стороны повстанцев. Официально избранное правительство и его союзные силы ведут решительную борьбу с вооруженными повстанческими группировками, перешедшими на сторону политической оппозиции. Эта ситуация заставила многих гражданских лиц искать убежища в других частях страны или соседних государствах, таких как ДРК.

В связи с политическими волнениями и в соответствии со специальными оперативными процедурами, которые были утверждены в ноябре 2019 года Кимберлийским процессом, WDC настоятельно призывает всех участников торговли продолжать проявлять повышенную осмотрительность в отношении импорта необработанных алмазов из ЦАР и соседних с ней стран.

Хотя добыча алмазов в затронутых конфликтом районах ЦАР составляет лишь очень небольшой процент от общемировой добычи алмазов, алмазодобывающие предприятия должны проявлять предельную осторожность, предупредили в WDC.

Единственными необработанными алмазами, добытыми в ЦАР, которые в настоящее время могут быть приобретены законно, являются те, которые отвечают минимальным требованиям Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme, KPSC) и сопровождаются выданными ЦАР официальными сертификатами Кимберлийского процесса (KP).

Они указывают на то, что алмазы были добыты в «зеленых» зонах, отвечающих требованиям КП, которые являются районами, находящимися под надежным контролем правительства ЦАР и где нет признаков деятельности вооруженных повстанческих групп.

WDC призывает отрасль поддерживать целостность цепочки поставок алмазов путем активного внедрения руководящих принципов, содержащихся в новой системе гарантий WDC. Они включают в себя устранение рисков в областях, выходящих за рамки тех, что охвачены Сертификационной схемой Кимберлийского процесса, включая права человека и трудовые права, борьбу с отмыванием преступных капиталов и коррупцией.



Алекс Шишло для Rough&Polished





