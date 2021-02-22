Цифровизация помогла китайским брендам процветать в 2020 году

Эксклюзив
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием всего процесса производства бриллиантов. Как директор, Правин Шах отвечает за все операции на двух...
01 февраля 2021
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка ABN AMRO, он основал свою компанию под названием LuxuryFintech, которая предоставляет такие услуги, как...
25 января 2021
Цифровизация помогла китайским брендам процветать в 2020 году
Компания Chow Tai Fook (CTF) построила интеллектуальную розничную экосистему, ориентированную на физические магазины, поддерживаемые онлайн-продажами и программным обеспечением; данная экосистема также обеспечивала взаимодействие между онлайн и офлайн коммуникацией для привлечения клиентов. В дополнение к традиционным платформам электронной коммерции, таким как флагманские онлайн-магазины Tmall, JD.com и другие, Chow Tai Fook продвигала свои онлайн- и офлайн-платформы CloudSales 365 и Cloud Kiosk, что увеличило годовой темп роста в электронной коммерции до 67,1%, а в продажах на материковой части Китая до 12,0%.
Другой крупный ритейлер, компания Lukfook Group, также объявила, что ее бизнес в электронной коммерции показал хорошие результаты на материковом рынке: в четвертом квартале 2020 года ее квартальные продажи выросли на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Компания Chow Tai Seng среди многих других добилась резкого роста продаж через электронную коммерцию с помощью новых методов маркетинга, таких как торговля в реальном времени.
В Китае за первые три квартала 2020 года самостоятельная электронная коммерция принесла 20,97% операционного дохода. В третьем квартале операционная прибыль автономной электронной коммерции выросла на 159,95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Благодаря цифровому маркетингу Китай смог не только создать каналы онлайн-продаж, но и повысить узнаваемость брендов среди потребителей с помощью маркетинговых платформ.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished