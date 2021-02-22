Цифровизация помогла китайским брендам процветать в 2020 году

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Не имея возможности управлять физическими магазинами, вся ювелирная индустрия Китая переключила на электронную торговлю, и особенно это было заметно в крупных розничных сетях страны.

Компания Chow Tai Fook (CTF) построила интеллектуальную розничную экосистему, ориентированную на физические магазины, поддерживаемые онлайн-продажами и программным обеспечением; данная экосистема также обеспечивала взаимодействие между онлайн и офлайн коммуникацией для привлечения клиентов. В дополнение к традиционным платформам электронной коммерции, таким как флагманские онлайн-магазины Tmall, JD.com и другие, Chow Tai Fook продвигала свои онлайн- и офлайн-платформы CloudSales 365 и Cloud Kiosk, что увеличило годовой темп роста в электронной коммерции до 67,1%, а в продажах на материковой части Китая до 12,0%.

Другой крупный ритейлер, компания Lukfook Group, также объявила, что ее бизнес в электронной коммерции показал хорошие результаты на материковом рынке: в четвертом квартале 2020 года ее квартальные продажи выросли на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компания Chow Tai Seng среди многих других добилась резкого роста продаж через электронную коммерцию с помощью новых методов маркетинга, таких как торговля в реальном времени.

В Китае за первые три квартала 2020 года самостоятельная электронная коммерция принесла 20,97% операционного дохода. В третьем квартале операционная прибыль автономной электронной коммерции выросла на 159,95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Благодаря цифровому маркетингу Китай смог не только создать каналы онлайн-продаж, но и повысить узнаваемость брендов среди потребителей с помощью маркетинговых платформ.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





