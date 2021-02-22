Ювелирный рынок Китая быстро растет после пандемии

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Согласно докладу, опубликованному недавно Гуанчжоуской алмазной биржей (Guangzhou Diamond Exchange, GDE), потребление ювелирных изделий в Китае росло быстрее, чем потребление всех товаров социального назначения в постпандемический период.

С 2016 по 2020 год розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий упали с 0,9% до 0,6%, достигнув 237,6 млрд юаней в 2020 году, отмечается в докладе. С 2018 года ежемесячные розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий предприятиями с годовым доходом выше установленного в целях отчетности уровня, были ниже, чем за тот же период в предыдущие годы.

Однако после пандемии в 2020 году розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий этими предприятиями с июля показали рост в годовом исчислении, достигнув пика в 25% в ноябре, что является самым высоким месячным показателем за год.

В июле 2020 года, когда потребление ювелирных изделий начало восстанавливаться, продажи в четвертом квартале превысили аналогичный период 2018 года. Продажи в ноябре 2020 года даже превысили объем продаж за тот же период 2015 года, достигнув 25,8 млрд юаней, что является рекордным показателем за ноябрь в последние шесть лет.

Благодаря мерам, принятым для борьбы с пандемией, большинство ювелирных магазинов в Китае, которые были закрыты в первом квартале, возобновили работу во втором квартале, и уверенность розничной торговли постепенно растет.

Ювелирные магазины на материке, а также в Гонконге и Макао продемонстрировали исключительную эффективность. В целом высокие продажи на материковом рынке стимулировали устойчиво вялые продажи на рынках Гонконга и Макао.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





