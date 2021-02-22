Ювелирный рынок Китая быстро растет после пандемии

Эксклюзив
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием всего процесса производства бриллиантов. Как директор, Правин Шах отвечает за все операции на двух...
01 февраля 2021
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка ABN AMRO, он основал свою компанию под названием LuxuryFintech, которая предоставляет такие услуги, как...
25 января 2021
Ювелирный рынок Китая быстро растет после пандемии
С 2016 по 2020 год розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий упали с 0,9% до 0,6%, достигнув 237,6 млрд юаней в 2020 году, отмечается в докладе. С 2018 года ежемесячные розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий предприятиями с годовым доходом выше установленного в целях отчетности уровня, были ниже, чем за тот же период в предыдущие годы.
Однако после пандемии в 2020 году розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий этими предприятиями с июля показали рост в годовом исчислении, достигнув пика в 25% в ноябре, что является самым высоким месячным показателем за год.
В июле 2020 года, когда потребление ювелирных изделий начало восстанавливаться, продажи в четвертом квартале превысили аналогичный период 2018 года. Продажи в ноябре 2020 года даже превысили объем продаж за тот же период 2015 года, достигнув 25,8 млрд юаней, что является рекордным показателем за ноябрь в последние шесть лет.
Благодаря мерам, принятым для борьбы с пандемией, большинство ювелирных магазинов в Китае, которые были закрыты в первом квартале, возобновили работу во втором квартале, и уверенность розничной торговли постепенно растет.
Ювелирные магазины на материке, а также в Гонконге и Макао продемонстрировали исключительную эффективность. В целом высокие продажи на материковом рынке стимулировали устойчиво вялые продажи на рынках Гонконга и Макао.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished