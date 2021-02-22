Lucara Diamond рассматривает возможность привлечения заемного финансирования для перевода рудника Карове на подземную добычу

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Lucara Diamond активно изучает возможности привлечения заемного финансирования для строительства подземной части рудника в пределах тех сумм, которые, как ожидается, превысят денежный поток компании от операций в период строительства.

Предполагаемые капитальные затраты в рамках программы подземного расширения рудника составляют 514 млн долларов США, а на ее осуществление потребуется пять лет.

Lucara Diamond потратила 18,7 млн долларов на деятельность по реализации данного проекта в течение отчетного года, закончившегося 31 декабря 2020 года.

Деньги были потрачены на земляные работы (включая подготовку к закладке и расчистке участков ствола и наземной инфраструктуры), геотехнические работы по пробному шурфованию и бурению, а также на завершение двух пилотных скважин в местах расположения стволов - 746-метровой скважины для вентиляционной шахты и 768-метровой скважины под производственный ствол.

Горнодобывающая компания также завершила земляные работы и геотехнические исследования с привлечением местных подрядчиков в то время, когда в Ботсване действовало чрезвычайное положение.

Ботсвана недавно продлила лицензию на рудник Карове на 25 лет, до 2046 года, что достаточно для того, чтобы включить в этот период оставшийся срок эксплуатации карьера (до 2026 года) и ожидаемый срок работы предлагаемого подземного расширения рудника, который в настоящее время планируется до 2040 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





