Lucara Diamond рассматривает возможность привлечения заемного финансирования для перевода рудника Карове на подземную добычу

Эксклюзив
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием всего процесса производства бриллиантов. Как директор, Правин Шах отвечает за все операции на двух...
01 февраля 2021
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка ABN AMRO, он основал свою компанию под названием LuxuryFintech, которая предоставляет такие услуги, как...
25 января 2021
Lucara Diamond рассматривает возможность привлечения заемного финансирования для перевода рудника Карове на подземную добычу
Предполагаемые капитальные затраты в рамках программы подземного расширения рудника составляют 514 млн долларов США, а на ее осуществление потребуется пять лет.
Lucara Diamond потратила 18,7 млн долларов на деятельность по реализации данного проекта в течение отчетного года, закончившегося 31 декабря 2020 года.
Деньги были потрачены на земляные работы (включая подготовку к закладке и расчистке участков ствола и наземной инфраструктуры), геотехнические работы по пробному шурфованию и бурению, а также на завершение двух пилотных скважин в местах расположения стволов - 746-метровой скважины для вентиляционной шахты и 768-метровой скважины под производственный ствол.
Горнодобывающая компания также завершила земляные работы и геотехнические исследования с привлечением местных подрядчиков в то время, когда в Ботсване действовало чрезвычайное положение.
Ботсвана недавно продлила лицензию на рудник Карове на 25 лет, до 2046 года, что достаточно для того, чтобы включить в этот период оставшийся срок эксплуатации карьера (до 2026 года) и ожидаемый срок работы предлагаемого подземного расширения рудника, который в настоящее время планируется до 2040 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished