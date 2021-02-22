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25 января 2021
Lucapa Diamond добыла алмаз массой 215 каратов на руднике Мотаэ
Алмаз массой 215 каратов, добытый на руднике Мотаэ (неочищенный) Фото: Lucapa Diamond
Lucapa Diamond извлекла алмаз массой 215 каратов на принадлежащем ей на 70% кимберлитовом руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото.
Камень является крупнейшим белым алмазом высшей цветовой категории и пятым алмазом массой более 100 каратов, добытым на руднике Мотаэ с момента начала промышленного производства алмазов в 2019 году.
Алмаз массой 215 каратов был добыт вслед за тем, как в декабре 2020 года на этом же руднике был извлечен алмаз массой 101 карат.
«Продолжающаяся добыча крупных алмазов на Мотаэ подтверждает правильность недавнего решения об инвестициях в расширение производственных мощностей на руднике», - сказал управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).
В последнее время на рудниках Мотаэ и Луло (Lulo) Lucapa Diamond добыла 23 алмаза массой более 100 каратов, четыре из которых весят более 200 каратов.
Горнодобывающая компания заявила, что стремится к дальнейшему увеличению частоты добычи крупных и ценных алмазов.
«Эта цель является главным обоснованием дополнительных прямых иностранных инвестиций, привлекаемых компанией Lucapa Diamond, которые приведут к увеличению добычи алмазов на Мотаэ к концу первого квартала 2021 года, - говорится в сообщении компании. - Кроме того, открытие нового маркетингового канала, посредством которого Мотаэ теперь будет извлекать выгоду из значительной доли прибыли за пределами рудника, позволит Мотаэ в гораздо большей степени получать выгоду от своей нишевой добычи».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished