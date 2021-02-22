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25 января 2021
GIA выявил поддельные маркировки
Фото: GIA
Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) сообщил, что недавно столкнулся с несколькими бриллиантами, которые не соответствовали прилагавшимся к ним отчетам лаборатории.
Представленные для повторного анализа камни оказались либо выращенными в лаборатории бриллиантами, либо подвергшимися облагораживанию бриллиантами с ложными номерами отчетов GIA.
Камни имели следующие общие черты: (1) весовые и видовые параметры оригинальных и представленных для анализа бриллиантов были близки друг к другу; (2) на поступившие камни были нанесены поддельные маркировки оригинальных отчетов GIA.
В соответствии с миссией GIA по защите потребителей и обеспечению их доверия к драгоценным камням и ювелирным изделиям, лаборатория забивает поддельную надпись буквами «Х», выпускает новый, точный отчет и присваивает исследуемому камню номер нового отчета, сопровождая, когда это уместно, словами «лабораторно выращенный».
Алекс Шишло для Rough&Polished