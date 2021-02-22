GIA выявил поддельные маркировки

Фото: GIA

Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) сообщил, что недавно столкнулся с несколькими бриллиантами, которые не соответствовали прилагавшимся к ним отчетам лаборатории.Представленные для повторного анализа камни оказались либо выращенными в лаборатории бриллиантами, либо подвергшимися облагораживанию бриллиантами с ложными номерами отчетов GIA.Камни имели следующие общие черты: (1) весовые и видовые параметры оригинальных и представленных для анализа бриллиантов были близки друг к другу; (2) на поступившие камни были нанесены поддельные маркировки оригинальных отчетов GIA.В соответствии с миссией GIA по защите потребителей и обеспечению их доверия к драгоценным камням и ювелирным изделиям, лаборатория забивает поддельную надпись буквами «Х», выпускает новый, точный отчет и присваивает исследуемому камню номер нового отчета, сопровождая, когда это уместно, словами «лабораторно выращенный».