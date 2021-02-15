Лауреатам конкурса «Русская бриллиантовая линия – 2020» вручили награды

Брошь «Ветер в саду» Фото: Izmestiev Diamonds

На площадке МТПП на Петровке были представлены коллекции ведущих ювелирных брендов и художников-ювелиров России, а также творческие достижения финалистов и лауреатов конкурса «Русская бриллиантовая линия».Открывая выставку, вице-президент МТПП Сурен Варданян пожелал участникам выставки творческих успехов, заметив, что ювелирная отрасль является лидирующей по привлечению прямых инвестиций.Алексей Щербина, председатель Гильдии экспортёров украшений при МТПП, издатель журнала «Ювелирное обозрение» и инициатор конкурса «Русская бриллиантовая линия», отметил: «Впервые со времен Фаберже наши мастера получают награды на самых известных профсостязаниях. Здесь представлены лучшие из лучших. Лауреаты нашего конкурса много раз становились призерами международных конкурсов. Главная миссия этого проекта - дальнейшее продвижение отечественной ювелирной продукции за границы региона и за границы страны».На выставке «Московский ювелирный подиум» были выставлены работы брендов «CLUEV», «Selikhov Diamonds», «Чамовских», «Русские самоцветы», ювелирных домов «Violet», «Кристалл мечты» и других.Финалистами и лауреатами конкурса «Русская бриллиантовая линия» стали 23 работы отечественных мастеров. Grand Prix нынешнего конкурса получила брошь «Ветер в саду» из коллекции «Японский сад» от «Izmestiev Diamonds».Кольца «Секрет императрицы» (с турмалином параиба весом 21,42 карата) и «Искушение» (с зеленым 18-каратным бриллиантом) от «Selikhov Diamonds» привлекали внимание красотой природных камней.Эффектные изумруды редкого цвета и размера украсили парюру «Великая держава» от ювелирного дома «Chamovskikh», поражающую качеством исполнения и уникальностью замысла.Украшения лауреатов «Русской бриллиантовой линии – 2020» примут участие в самых престижных мировых конкурсах ювелирного дизайна, успех лучших отечественных мастеров будет иметь продолжение.