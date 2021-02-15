Лауреатам конкурса «Русская бриллиантовая линия – 2020» вручили награды

Эксклюзив
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
Вчера
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием всего процесса производства бриллиантов. Как директор, Правин Шах отвечает за все операции на двух...
01 февраля 2021
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка ABN AMRO, он основал свою компанию под названием LuxuryFintech, которая предоставляет такие услуги, как...
25 января 2021
Лауреатам конкурса «Русская бриллиантовая линия – 2020» вручили награды
Брошь «Ветер в саду» Фото: Izmestiev Diamonds
На площадке МТПП на Петровке были представлены коллекции ведущих ювелирных брендов и художников-ювелиров России, а также творческие достижения финалистов и лауреатов конкурса «Русская бриллиантовая линия».
Открывая выставку, вице-президент МТПП Сурен Варданян пожелал участникам выставки творческих успехов, заметив, что ювелирная отрасль является лидирующей по привлечению прямых инвестиций.
Алексей Щербина, председатель Гильдии экспортёров украшений при МТПП, издатель журнала «Ювелирное обозрение» и инициатор конкурса «Русская бриллиантовая линия», отметил: «Впервые со времен Фаберже наши мастера получают награды на самых известных профсостязаниях. Здесь представлены лучшие из лучших. Лауреаты нашего конкурса много раз становились призерами международных конкурсов. Главная миссия этого проекта - дальнейшее продвижение отечественной ювелирной продукции за границы региона и за границы страны».
На выставке «Московский ювелирный подиум» были выставлены работы брендов «CLUEV», «Selikhov Diamonds», «Чамовских», «Русские самоцветы», ювелирных домов «Violet», «Кристалл мечты» и других.
Финалистами и лауреатами конкурса «Русская бриллиантовая линия» стали 23 работы отечественных мастеров. Grand Prix нынешнего конкурса получила брошь «Ветер в саду» из коллекции «Японский сад» от «Izmestiev Diamonds».
Кольца «Секрет императрицы» (с турмалином параиба весом 21,42 карата) и «Искушение» (с зеленым 18-каратным бриллиантом) от «Selikhov Diamonds» привлекали внимание красотой природных камней.
Эффектные изумруды редкого цвета и размера украсили парюру «Великая держава» от ювелирного дома «Chamovskikh», поражающую качеством исполнения и уникальностью замысла.
Украшения лауреатов «Русской бриллиантовой линии – 2020» примут участие в самых престижных мировых конкурсах ювелирного дизайна, успех лучших отечественных мастеров будет иметь продолжение.
Галина Семенова для Rough&Polished