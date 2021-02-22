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25 января 2021
Прибыль Lucara Diamond резко упала из-за снижения выручки
Компания, которая добывает алмазы на руднике Карове (Karowe) в Ботсване, получила выручку в размере 125,3 млн долларов за отчетный год, закончившийся 31 декабря 2020 года, по сравнению со 192,5 млн долларов годом ранее.
Компания заявила, что на ее выручку повлияли сложные рыночные условия, а также более длительный период восстановления производства и продаж алмазов во второй половине 2020 года в рамках соглашения о поставках с бельгийской группой HB.
Lucara Diamond сообщила, что выручка от некоторых бриллиантов, изготовленных из добытых ею самых ценных сырых алмазов, которая была бы отражена в качестве выручки в 2020 году, теперь, как ожидается, будет включена в 2021 год.
В течение года, закончившегося 31 декабря 2020 года, Lucara Diamond продала 373 748 каратов алмазов по средней цене 335 долларов за карат.
Исполнительный директор Lucara Diamond Эйра Томас (Eira Thomas) сказала, что меры, которые компания приняла в начале пандемии, в том числе решение не продавать алмазное сырье весом более 10,8 карата после первого квартала, помогли защитить и поддержать цены на крупные дорогостоящие алмазы, на которые приходится более 70% выручки компании.
«Эти усилия в сочетании с нашим трансформационным соглашением о поставках с группой HB Antwerp, заключенным в июле, привели к значительному восстановлению цен к 4 кварталу, и эта тенденция сохранится в 2021 году, - добавила она. - Недавнее извлечение двух драгоценных камней весом более 300 каратов продолжает подчеркивать исключительную природу ресурса Карове и служит обоснованием в пользу программы подземного расширения рудника, что продлит срок его службы как минимум до 2040 года».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished