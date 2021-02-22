De Beers повышает цены на алмазы - снова

Эксклюзив
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием всего процесса производства бриллиантов. Как директор, Правин Шах отвечает за все операции на двух...
01 февраля 2021
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка ABN AMRO, он основал свою компанию под названием LuxuryFintech, которая предоставляет такие услуги, как...
25 января 2021
De Beers повышает цены на алмазы - снова
Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что De Beers подняла цены примерно на 4%.
Спрос на алмазное сырье демонстрирует положительные тенденции с четвертого квартала 2020 года, и обнадеживающие уровни потребительского спроса на ювелирные изделия с бриллиантами во время праздничного сезона в США продолжают сохраняться, в то время как Китай также демонстрирует хорошие результаты.
Генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) заявил в начале этого месяца, что компания отметила рост спроса на алмазное сырье в первом торговом цикле года, когда клиенты из среднего сегмента алмазопровода стремились пополнить запасы и выполнить заказы розничных предприятий.
«Продажи алмазного сырья также поддерживаются ожидаемым спросом в преддверии китайского Нового года и Дня святого Валентина, - сказал он тогда. - Хотя риски в отношении восстановления экономики в результате продолжающихся ограничений на передвижение людей и товаров сохраняются, нас обнадеживают условия спроса».
De Beers продолжала применять более гибкий подход к продажам алмазного сырья в течение первого цикла продаж 2021 года, при этом торговая сессия продлилась дольше обычно отводимой на это недели.
Алмазный гигант выручил 650 млн долларов в ходе первого цикла продаж в 2021 году по сравнению с 551 млн долларов годом ранее или 452 млн долларов в предыдущем месяце.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished