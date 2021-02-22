De Beers повышает цены на алмазы - снова

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По сообщениям, De Beers повысила цены на алмазное сырье на втором сайте в этом году, который начался в прошлый понедельник, поскольку цены продолжают восстанавливаться после пандемии COVID-19.

Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что De Beers подняла цены примерно на 4%.

Спрос на алмазное сырье демонстрирует положительные тенденции с четвертого квартала 2020 года, и обнадеживающие уровни потребительского спроса на ювелирные изделия с бриллиантами во время праздничного сезона в США продолжают сохраняться, в то время как Китай также демонстрирует хорошие результаты.

Генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) заявил в начале этого месяца, что компания отметила рост спроса на алмазное сырье в первом торговом цикле года, когда клиенты из среднего сегмента алмазопровода стремились пополнить запасы и выполнить заказы розничных предприятий.

«Продажи алмазного сырья также поддерживаются ожидаемым спросом в преддверии китайского Нового года и Дня святого Валентина, - сказал он тогда. - Хотя риски в отношении восстановления экономики в результате продолжающихся ограничений на передвижение людей и товаров сохраняются, нас обнадеживают условия спроса».

De Beers продолжала применять более гибкий подход к продажам алмазного сырья в течение первого цикла продаж 2021 года, при этом торговая сессия продлилась дольше обычно отводимой на это недели.

Алмазный гигант выручил 650 млн долларов в ходе первого цикла продаж в 2021 году по сравнению с 551 млн долларов годом ранее или 452 млн долларов в предыдущем месяце.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





