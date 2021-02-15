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25 января 2021
У Petra Diamonds еще не все проблемы позади?
Согласно компании, ей может потребоваться дополнительное финансирование, если не удастся заручиться поддержкой группы кредиторов из Южной Африки.
Petra Diamonds сообщила, что поддержка держателей ее облигаций, кредиторов и акционеров позволила ей продолжить реструктуризацию своих финансов, которая, как ожидается, будет завершена в начале марта.
Это, по словам компании, является важной вехой и не только поставило ее на устойчивую основу для работы в будущем, но также позволит ей сосредоточиться на оптимизации стоимости ее диверсифицированной базы активов.
Как указывается в сообщении Petra Diamonds, хотя в первой половине 2021 финансового года поддерживалась адекватная ликвидность, результаты стресс-тестирования показывают, что в случае отсрочки проведения тендеров или сочетания таких сценариев, как устойчивое снижение цен и сбои в производстве, возможные нарушения соглашений, связанных с южноафриканскими банковскими операциями, могут произойти в декабре 2021 и июне 2022 года.
«Хотя в определенной степени доступные смягчающие меры, включающие в себя экономию затрат и отсрочку капиталовложений, предусмотрены для устранения риска такого нарушения условий соглашений, реализация таких смягчающих действий остается неопределенной», - говорится в сообщении.
«В случае нарушения соглашений компания будет зависеть от того, продолжит ли южноафриканская группа кредиторов предоставлять кредитные средства, и при определенных сценариях компании будет недоставать денежных средств для погашения кредитов, выданных южноафриканской группой кредиторов, если это потребуется», - отмечает Petra Diamonds.
«Хотя группа кредиторов Южной Африки заявила о своей поддержке в ходе недавних обсуждений, и постоянный диалог с группой кредиторов Южной Африки будет иметь важное значение в течение этого периода, не может быть никаких гарантий, что кредитные средства останутся доступными в случае нарушения условий соглашений», - говорится в сообщении компании.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished