Зимбабве расследует оправдательный приговор гражданину Израиля по делу об алмазах на 2,5 млн долларов

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Специальное антикоррупционное подразделение Зимбабве (Special Anti-Corruption Unit, SACU) расследует оправдание израильского пилота и торговца алмазами Шмуэля Кайнана Клейна (Shmuel Kainan Klein) в суде магистрата в 2012 году после того, как у него было обнаружено 8 486 каратов необработанных алмазов на сумму 2,5 млн долларов, по данным местных СМИ.

Клейн был обвинен в торговле драгоценными минералами и нарушении закона об иммиграции страны после его ареста 17 марта 2012 года в международном аэропорту Роберта Габриэля Мугабе в Хараре по пути в Южную Африку.

Председательствующий судья оправдал Клейна после того, как его адвокат представил документ, написанный на арабском языке в качестве «доказательства» того, что обвиняемый имел лицензию на торговлю алмазами.

Неназванный источник, на который ссылается зимбабвийская газета Herald, сказал, что были вопросы относительно готовности прокуратуры признать документ.

«Документ, написанный на иностранном языке, который предположительно является арабским, был включен в протокол без его аутентификации в соответствии с применимым законодательством в таких случаях и без перевода на английский язык, который является официальным языком суда», - сказал безымянный источник.

«Предполагается, что рассматривавший дело судья г-н Клевер Циква (Clever Tsikwa) признал иностранный документ якобы в качестве лицензии на алмазы несмотря на то, что он был написан на арабском языке. Документ был передан адвокатом защиты и внесен в протокол в качестве фотокопии. Обвинение не возражало против этой аномалии, и подлинность документа остается невыясненной».

Руководитель SACU Табани Вуса Мпофу (Tabani Vusa Mpofu) признал, что по данному факту ведется расследование, но отказался раскрыть подробности.

«Еще преждевременно раскрывать подробности такого расследования. Я не могу пока комментировать это дело», - сказал он.

Клейну не вернули алмазы после оправдательного приговора.

Его адвокаты якобы пытались добиться, чтобы Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (Корпорация по маркетингу полезных ископаемых Зимбабве), у которой находились алмазы, отдала их.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





