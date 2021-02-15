Боаз Молдавский избран президентом Израильской алмазной биржи

Вчера Боаз Молдавски (Boaz Moldawsky) был объявлен новым президентом Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE). Он занимал посты вице-президента и председателя совета директоров IDI.Боаз Молдавски, диамантер во втором поколении, выходец из семьи, члены которой входили в число основателей израильской алмазной отрасли, является одним из двух генеральных директоров компании Moldawsky Group. Он был вице-президентом Израильской алмазной биржи и председателем совета директоров Израильского института алмазов (Israel Diamond Institute, IDI).Молдавский (ему 54 года) сменил Йорама Дваша (Yoram Dvash), который занимал пост президента IDE. На состоявшихся выборах участники также проголосовали за введение 16 членов в совет директоров IDE.Боаз Молдавский в связи с этим сказал: «Члены алмазной биржи выбрали опытный и ответственный менеджмент. Для меня большая честь и привилегия возглавлять биржу в ближайшие годы, особенно в такой сложный и трудный период для отрасли. Алмазная биржа представляет собой ключевой сектор израильской экономики, и я убежден, что мы добьемся возобновления ее роста».