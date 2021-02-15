Боаз Молдавский избран президентом Израильской алмазной биржи

Эксклюзив
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
Вчера
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием всего процесса производства бриллиантов. Как директор, Правин Шах отвечает за все операции на двух...
01 февраля 2021
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка ABN AMRO, он основал свою компанию под названием LuxuryFintech, которая предоставляет такие услуги, как...
25 января 2021
Боаз Молдавский избран президентом Израильской алмазной биржи
Боаз Молдавски, диамантер во втором поколении, выходец из семьи, члены которой входили в число основателей израильской алмазной отрасли, является одним из двух генеральных директоров компании Moldawsky Group. Он был вице-президентом Израильской алмазной биржи и председателем совета директоров Израильского института алмазов (Israel Diamond Institute, IDI).
Молдавский (ему 54 года) сменил Йорама Дваша (Yoram Dvash), который занимал пост президента IDE. На состоявшихся выборах участники также проголосовали за введение 16 членов в совет директоров IDE.
Боаз Молдавский в связи с этим сказал: «Члены алмазной биржи выбрали опытный и ответственный менеджмент. Для меня большая честь и привилегия возглавлять биржу в ближайшие годы, особенно в такой сложный и трудный период для отрасли. Алмазная биржа представляет собой ключевой сектор израильской экономики, и я убежден, что мы добьемся возобновления ее роста».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished