В 2020 году добыча алмазов Rio Tinto упала на 14%

Алмазный рудник Даявик Фото: Rio Tinto

Компания Rio Tinto в своем отчете за прошедший год сообщила, что в 2020 году добыча алмазов у нее снизилась на 14% по сравнению с 2019 годом, объяснив это уменьшением объемов производства на руднике Даявик (Diavik) в Канаде, на котором падение содержания алмазов в руде на 10% было частично компенсировано увеличением переработки руды в тоннах, а также закрытием алмазного рудника Аргайл (Argyle) в Австралии.Согласно сообщению компании, резкое сокращение расходов на ювелирные изделия повлияло на базовый спрос на алмазное сырье, а ограничения в производственных центрах Индии снизили объемы алмазного сырья, закупаемого у горнодобывающих компаний. Пандемия COVID-19 значительно подорвала мировой спрос на бриллианты, поскольку многие страны ограничивают передвижение граждан и закрывают торговые точки, отмечает компания. Партнер Rio Tinto по совместному предприятию на алмазном руднике Даявик в апреле 2020 года подал заявление о защите от кредиторов и с тех пор не выполнил свои обязательства по выплате денежных средств.Rio Tinto указывает на совокупность этих обстоятельств как на фактор, вызвавший ухудшение показателей. Поскольку пандемия COVID-19 затронула торговлю алмазами, выручка Rio Tinto от продаж алмазного сырья в 2020 году упала на 26%, до 459 млн долларов по сравнению с 375 млн долларов в 2019 году. На потребительских рынках, таких как Индия, были введены строгие меры, ограничивавшие расходы на ювелирные изделия, в результате чего произошло снижение закупок алмазного сырья у горняков.Несмотря на увеличение количества перерабатываемой руды, добыча алмазов упала на 14%, до 14,7 млн каратов, что стало следствием снижения на 10% содержания алмазов в руде на руднике Даявик.Цены на реализованные алмазы упали на 21%, но чистая прибыль алмазного подразделения составила 9 млн долларов по сравнению с убытком в 21 млн долларов в 2019 году.Rio Tinto рассчитывает, что на выведение рудника Аргайл из эксплуатации и восстановление территории потребуется пять лет, после чего последует дополнительный период мониторинга. В 2021 году компания прогнозирует добычу алмазов в размере от 3 до 3,8 млн каратов в рамках своей 40-процентной доли в руднике Даявик по сравнению с 3,7 млн каратов в 2020 году.Генеральный директор Rio Tinto Якоб Стаусхолм (Jakob Stausholm) отметил: «Это был выдающийся год – мы дали успешный ответ на пандемию COVID-19 и добились высоких показателей безопасности».