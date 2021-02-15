В Москве пройдёт первая в мире выставка женщин-ювелиров и дизайнеров «Женское дело»

Фото: Ilgiz F.

Выставка будет проходить с 25 февраля по 6 марта в галерее Ilgiz F. - камерном пространстве, позволяющем подчеркнуть эксклюзивность события. В этой экспозиции - вероятно, впервые в мире - смогут принять участие только женщины, что вполне отражает дух времени и согласуется с нынешней гендерной повесткой.Участницы этого проекта работают в разных направлениях и стилях - от природного минимализма и этники до архитектурной готики и модернизма, основанного на компьютерных алгоритмах. Они представят как изделия, полностью выполненные вручную, так и украшения, созданные с помощью современных технологий.Среди 20 экспоненток «Женского дела» - Елена Окутова, Диана Джанелли, Виктория Стрижак (Vertigo Jewellery Lab), Наталия Алдухова (P.N.Jewelry), Ольга Шатрова, и другие представительницы индустрии.Выставка даёт ответ на вопрос, женское ли это дело, да и на многие другие.Как женщины видят ювелирный мир и как участвуют в нем? Почему на 10 студентов ювелирных курсов приходится 9 девушек, хотя ещё лет пять назад было все иначе?Профессия ювелира традиционно считается мужской, но женщин, выбравших ее, становится все больше. Нестандартный взгляд, внимание к деталям, скрупулёзность и терпение - важнейшие качества, необходимые для мастерства. Именно они позволяют женщинам стать ведущими в этой сфере. Дополнительным преимуществом является свойственная прекрасному полу тонкость восприятия, ясное понимание ювелирного мира и его нюансов. Они позволяют женщинам-ювелирам воплощать в их творениях всю его многоликость и многогранность.