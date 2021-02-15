В Москве пройдёт первая в мире выставка женщин-ювелиров и дизайнеров «Женское дело»

Эксклюзив
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
Сегодня
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием всего процесса производства бриллиантов. Как директор, Правин Шах отвечает за все операции на двух...
01 февраля 2021
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка ABN AMRO, он основал свою компанию под названием LuxuryFintech, которая предоставляет такие услуги, как...
25 января 2021
В Москве пройдёт первая в мире выставка женщин-ювелиров и дизайнеров «Женское дело»
Фото: Ilgiz F.
Выставка будет проходить с 25 февраля по 6 марта в галерее Ilgiz F. - камерном пространстве, позволяющем подчеркнуть эксклюзивность события. В этой экспозиции - вероятно, впервые в мире - смогут принять участие только женщины, что вполне отражает дух времени и согласуется с нынешней гендерной повесткой.
Участницы этого проекта работают в разных направлениях и стилях - от природного минимализма и этники до архитектурной готики и модернизма, основанного на компьютерных алгоритмах. Они представят как изделия, полностью выполненные вручную, так и украшения, созданные с помощью современных технологий.
Среди 20 экспоненток «Женского дела» - Елена Окутова, Диана Джанелли, Виктория Стрижак (Vertigo Jewellery Lab), Наталия Алдухова (P.N.Jewelry), Ольга Шатрова, и другие представительницы индустрии.
Выставка даёт ответ на вопрос, женское ли это дело, да и на многие другие.
Как женщины видят ювелирный мир и как участвуют в нем? Почему на 10 студентов ювелирных курсов приходится 9 девушек, хотя ещё лет пять назад было все иначе?
Профессия ювелира традиционно считается мужской, но женщин, выбравших ее, становится все больше. Нестандартный взгляд, внимание к деталям, скрупулёзность и терпение - важнейшие качества, необходимые для мастерства. Именно они позволяют женщинам стать ведущими в этой сфере. Дополнительным преимуществом является свойственная прекрасному полу тонкость восприятия, ясное понимание ювелирного мира и его нюансов. Они позволяют женщинам-ювелирам воплощать в их творениях всю его многоликость и многогранность.
Галина Семенова для Rough&Polished