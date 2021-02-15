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25 января 2021
Московская торгово-промышленная палата провела круглый стол по проблемам ювелирной отрасли
Фото: МТПП
16 февраля 2021 года в Московской торгово-промышленной палате (МТПП) состоялось мероприятие, собравшее ведущих российских экспертов ювелирной отрасли и посвященное награждению лауреатов престижного мирового конкурса «Русская бриллиантовая линия» 2020 года. Ювелирными изделиями, победившими в конкурсе, можно было полюбоваться прямо в церемониальном зале на выставке «Московский ювелирный подиум».
В рамках мероприятия прошёл круглый стол на тему «Российская ювелирная индустрия-2021. Проблемы и перспективы» с участием экспертов отрасли. Наибольшую озабоченность, по словам участников, вызывают сложности, связанные с обязательной маркировкой ювелирных изделий, на внедрении которой настаивает Правительство Российской Федерации.
Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Гумеров Ф.Ф. доложил, что задержка с внедрением указанной системы контроля обусловлена сложностями разработки технологии нанесения QR-кода на металл и создания соответствующего программного обеспечения. Он отметил: «Постановление правительства ещё не подписано. В настоящее время идёт непростой переговорный процесс, в ходе которого продолжается интенсивный поиск путей внедрения системы прослеживаемости товара в ювелирной отрасли, снимаются избыточные требования и достигаются взаимоприемлемые с регулятором рынка решения». Спикер отметил: «Нигде в мире QR-код на металл не наносится и не считывается». Россия первой внедряет эту систему контроля за движением драгметаллов и драгкамней.
Наряду со сложностями нанесения и считывания QR-кода экспертами отрасли отмечается и возможное снижение спроса на российские ювелирные изделия на международном рынке из-за появления на них чёрного пятна кода. Это может обусловить рост объёмов вывоза капитала из России и переноса ювелирных производств в страны, где созданы более благоприятные условия для бизнеса. Отмечено, что на сегодняшний день многие российские ювелирные дома имеют производство за рубежом, а импорт в Россию ювелирных изделий уже в 4,5 раза превышает экспорт.
Гумеров Ф.Ф. выразил надежду, что в ходе предстоящего тура переговоров с Минфином России с участием ФКУ «Пробирная палата России», силовых структур и всех заинтересованных сторон, «производителям удастся убедить регулятора решить поставленные задачи с минимальными затратами для бизнеса».
Предложение внедрить маркировку в ювелирную отрасль было сформулировано в марте 2018 года на заседании Общественного экспертного совета при ФКУ «Пробирная палата России». Тогда позицию Минфина России обозначил заместитель руководителя ведомства Моисеев А.В., отметив, что «надо идти по пути маркировки и отслеживания движения натуральных камней».
В целом участники круглого стола согласились в том, что в силу особенностей ювелирной отрасли для оперативного решения возникающих острых вопросов необходима постоянно действующая площадка взаимодействия с Минфином России. Председатель Гильдии экспортёров украшений при МТПП Щербина А.А. подчеркнул: «Наша задача – вести постоянный диалог с регулятором, чтобы не допустить коллапса рынка».
Ещё одной темой дискуссии в рамках круглого стола стало определение законодательного статуса ювелирного художника, поскольку неопределённость в этом вопросе ведёт к оттоку талантливых специалистов из отрасли. При этом значительные надежды возлагаются на предстоящее в марте 2021 года заседание в Минфине России, на котором планируется рассмотрение данного вопроса.
Участие в обсуждении наиболее острых проблем ювелирной отрасли приняли руководители Ассоциации «Гильдия ювелиров России», творческих союзов художников-ювелиров, представители Московской торгово-промышленной палаты, Российского экспортного центра, Московского экспортного центра, а также других государственных и общественных организаций.
Галина Семенова для Rough&Polished