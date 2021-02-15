Эксклюзив
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием всего процесса производства бриллиантов. Как директор, Правин Шах отвечает за все операции на двух...
01 февраля 2021
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка ABN AMRO, он основал свою компанию под названием LuxuryFintech, которая предоставляет такие услуги, как...
25 января 2021
Бриллианты сквозь время
Не так давно мировая библиотека профессиональных изданий о драгоценных камнях пополнилась уникальной книгой о редких бриллиантах и украшениях с ними, выпущенной Всемирным алмазным музеем. Об истории ее создания, концепции и будущих проектах в алмазной...
18 января 2021
АЛРОСА присвоила имя «Спутник V» крупному алмазу, добытому в Якутии
Фото: АЛРОСА
АЛРОСА решила назвать особо крупный алмаз ювелирного качества в честь первой российской вакцины от COVID-19. Компания сообщила об этом в распространенном на этой неделе пресс-релизе. Названный именем «Спутник V» алмаз весит 100,53 карата.
Добытый на россыпях северной Якутии, он имеет явно выраженный светло-желтый цвет. «Алмазы такого размера и цвета – настоящее чудо природы. Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом – но сотворенным руками наших ученых. Появление вакцины, да еще в кратчайшие сроки – исключительное событие, благодаря которому у нас появляется шанс в обозримом будущем вернуться к нормальной жизни», - прокомментировал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.
Комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Вакцина была названа «Спутник V» в честь первого советского космического спутника, который в свое время дал новый импульс мировым космическим исследованиям.
Россыпные месторождения на северо-западе Якутии, где работает дочернее предприятие АЛРОСА «Алмазы Анабара», традиционно лидируют по добыче цветных алмазов, в том числе исключительно редких оттенков.