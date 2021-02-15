АЛРОСА присвоила имя «Спутник V» крупному алмазу, добытому в Якутии

Фото: АЛРОСА

АЛРОСА решила назвать особо крупный алмаз ювелирного качества в честь первой российской вакцины от COVID-19. Компания сообщила об этом в распространенном на этой неделе пресс-релизе. Названный именем «Спутник V» алмаз весит 100,53 карата.Добытый на россыпях северной Якутии, он имеет явно выраженный светло-желтый цвет. «Алмазы такого размера и цвета – настоящее чудо природы. Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом – но сотворенным руками наших ученых. Появление вакцины, да еще в кратчайшие сроки – исключительное событие, благодаря которому у нас появляется шанс в обозримом будущем вернуться к нормальной жизни», - прокомментировал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.Комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Вакцина была названа «Спутник V» в честь первого советского космического спутника, который в свое время дал новый импульс мировым космическим исследованиям.Россыпные месторождения на северо-западе Якутии, где работает дочернее предприятие АЛРОСА «Алмазы Анабара», традиционно лидируют по добыче цветных алмазов, в том числе исключительно редких оттенков.