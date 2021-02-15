ЮАР разрабатывает план реализации программы геологоразведки

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По словам президента Южной Африки Сирила Рамафосы, министерство минеральных ресурсов и энергетики правительства ЮАР разработало план реализации программы геологоразведки.

В четверг он заявил парламенту, не вдаваясь в подробности проекта, что Южная Африка обладает обширными запасами некоторых из самых ценных полезных ископаемых в мире и обширным опытом в горнодобывающей промышленности.

«Мы работаем с отраслью, чтобы стимулировать возобновление инвестиций с помощью благоприятной политики и нормативно-правовой базы, - сказал он. - Это включает в себя усилия по сокращению текущих сроков выдачи лицензий на поисковые работы, добычу полезных ископаемых, воду и охрану окружающей среды».

Министр минеральных ресурсов и энергетики ЮАР Гведе Манташе (Gwede Mantashe) заявил в феврале 2020 года на конференции «Инвестиции в африканскую горнодобывающую промышленность» (Investing in African Mining Indaba), что страна планирует расширить геологоразведочные работы.

«Намерение состоит в том, чтобы в ближайшие несколько лет повысить национальный целевой показатель с уровня ниже 5% до приемлемого уровня. Поэтому правительство вложило средства в комплексную и междисциплинарную программу геологического картирования территории», - сообщил он.

Южная Африка - ведущий производитель платины, золота и алмазов, а также других полезных ископаемых и драгоценных металлов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





