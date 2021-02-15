Эксклюзив
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием всего процесса производства бриллиантов. Как директор, Правин Шах отвечает за все операции на двух...
01 февраля 2021
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25 января 2021
Бриллианты сквозь время
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18 января 2021
ЮАР разрабатывает план реализации программы геологоразведки
В четверг он заявил парламенту, не вдаваясь в подробности проекта, что Южная Африка обладает обширными запасами некоторых из самых ценных полезных ископаемых в мире и обширным опытом в горнодобывающей промышленности.
«Мы работаем с отраслью, чтобы стимулировать возобновление инвестиций с помощью благоприятной политики и нормативно-правовой базы, - сказал он. - Это включает в себя усилия по сокращению текущих сроков выдачи лицензий на поисковые работы, добычу полезных ископаемых, воду и охрану окружающей среды».
Министр минеральных ресурсов и энергетики ЮАР Гведе Манташе (Gwede Mantashe) заявил в феврале 2020 года на конференции «Инвестиции в африканскую горнодобывающую промышленность» (Investing in African Mining Indaba), что страна планирует расширить геологоразведочные работы.
«Намерение состоит в том, чтобы в ближайшие несколько лет повысить национальный целевой показатель с уровня ниже 5% до приемлемого уровня. Поэтому правительство вложило средства в комплексную и междисциплинарную программу геологического картирования территории», - сообщил он.
Южная Африка - ведущий производитель платины, золота и алмазов, а также других полезных ископаемых и драгоценных металлов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished