Председатель совета директоров и основатель Namdia Масиза скончался в возрасте 50 лет

Председатель совета директоров и основатель намибийской государственной компании по торговле алмазами Namib Desert Diamonds (Namdia) Шекспир Масиза (Shakespeare Masiza) скончался в возрасте 50 лет.Семья Масизы сообщила, что он умер в прошлый понедельник в частной больнице в Уолфиш-Бей после непродолжительной борьбы с COVID-19. У него остались жена Лоррейн и трое детей.Масиза, который также был практикующим юристом, возглавлял Namdia до конца 2019 года, когда его заменил Брайан Эйсеб (Bryan Eiseb).Namdia, полностью принадлежащая правительству Намибии, возникла в 2016 году после заключения соглашения между Виндхуком и De Beers.В рамках соглашения Namibia Diamond Trading Company (NDTC) будет направлять 15% камней, производимых Namdeb Holdings, компании Namdia до 2026 года.В 2019 году объем закупок компании снизился примерно на 13%, до 262 633 каратов.Из-за этого снижения прав на покупку алмазного сырья выручка Namdia от продаж в 2019 году снизилась на 16%, до 140,2 млн долларов.