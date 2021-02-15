Эксклюзив
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием всего процесса производства бриллиантов. Как директор, Правин Шах отвечает за все операции на двух...
01 февраля 2021
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка ABN AMRO, он основал свою компанию под названием LuxuryFintech, которая предоставляет такие услуги, как...
25 января 2021
Бриллианты сквозь время
Не так давно мировая библиотека профессиональных изданий о драгоценных камнях пополнилась уникальной книгой о редких бриллиантах и украшениях с ними, выпущенной Всемирным алмазным музеем. Об истории ее создания, концепции и будущих проектах в алмазной...
18 января 2021
Председатель совета директоров и основатель Namdia Масиза скончался в возрасте 50 лет
Семья Масизы сообщила, что он умер в прошлый понедельник в частной больнице в Уолфиш-Бей после непродолжительной борьбы с COVID-19. У него остались жена Лоррейн и трое детей.
Масиза, который также был практикующим юристом, возглавлял Namdia до конца 2019 года, когда его заменил Брайан Эйсеб (Bryan Eiseb).
Namdia, полностью принадлежащая правительству Намибии, возникла в 2016 году после заключения соглашения между Виндхуком и De Beers.
В рамках соглашения Namibia Diamond Trading Company (NDTC) будет направлять 15% камней, производимых Namdeb Holdings, компании Namdia до 2026 года.
В 2019 году объем закупок компании снизился примерно на 13%, до 262 633 каратов.
Из-за этого снижения прав на покупку алмазного сырья выручка Namdia от продаж в 2019 году снизилась на 16%, до 140,2 млн долларов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished