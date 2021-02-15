«Норникель»: объем инвестиций в Мурманскую область составит порядка 1 млрд долларов

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За период с 2021 по 2025 гг. планируемый объем инвестиций «Норильского никеля» в Мурманскую область составит порядка 1 млрд долларов. Об этом на заседании Мурманской областной Думы сообщил вице-президент компании Андрей Грачев.



В 2020 году инвестиционные затраты составили 36,4 млрд рублей. За счет ввода в строй основных средств налоговые отчисления в бюджет Мурманской области увеличились на 1 млрд рублей. В прошлом году было организовано производство концентратов драгоценных металлов по новой технологии из остатков растворения НПТП.

«Объемов выбросов загрязняющих веществ в прошлом году сократился на 50 процентов по сравнению с 2015 годом», - сообщил Андрей Грачев.



В связи с закрытием плавильного цеха в поселке Никель разработаны корпоративные социальные программы, направленные как на дальнейшее трудоустройство сотрудников, так и на их высвобождение. «Фактические затраты компании в 2020 году на указанные мероприятия составили около 540 миллионов рублей», - отметил вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев.



Владимир Малахов





