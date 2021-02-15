Эксклюзив
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием всего процесса производства бриллиантов. Как директор, Правин Шах отвечает за все операции на двух...
01 февраля 2021
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка ABN AMRO, он основал свою компанию под названием LuxuryFintech, которая предоставляет такие услуги, как...
25 января 2021
Бриллианты сквозь время
Не так давно мировая библиотека профессиональных изданий о драгоценных камнях пополнилась уникальной книгой о редких бриллиантах и украшениях с ними, выпущенной Всемирным алмазным музеем. Об истории ее создания, концепции и будущих проектах в алмазной...
18 января 2021
«Норникель»: объем инвестиций в Мурманскую область составит порядка 1 млрд долларов
В 2020 году инвестиционные затраты составили 36,4 млрд рублей. За счет ввода в строй основных средств налоговые отчисления в бюджет Мурманской области увеличились на 1 млрд рублей. В прошлом году было организовано производство концентратов драгоценных металлов по новой технологии из остатков растворения НПТП.
«Объемов выбросов загрязняющих веществ в прошлом году сократился на 50 процентов по сравнению с 2015 годом», - сообщил Андрей Грачев.
В связи с закрытием плавильного цеха в поселке Никель разработаны корпоративные социальные программы, направленные как на дальнейшее трудоустройство сотрудников, так и на их высвобождение. «Фактические затраты компании в 2020 году на указанные мероприятия составили около 540 миллионов рублей», - отметил вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев.
Владимир Малахов