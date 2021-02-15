Mountain Province объявила о продаже исключительного алмаза

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Mountain Province Diamonds Inc. объявила о предстоящей продаже крупнейшего на сегодняшний день алмаза ювелирного качества, добытого на руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué) в Северо-Западных территориях Канады.

Вес драгоценного камня исключительного качества - 157,38 карата. Минерал, названный Polaris («Полярная звезда»), обладает редкой естественной голубой флуоресценцией, которая перекликается с его канадским арктическим происхождением.

«Мы очень рады предложить Polaris на нашей предстоящей февральской распродаже. Это необыкновенный камень, найденный в конце необыкновенного года. Полярная звезда является постоянной точкой соприкосновения света для тех, кто путешествует под северным небосклоном. Она остается небесной постоянной, когда земля вращается и происходит смена времен года. Мы черпаем вдохновение от этого камня и прекрасного свечения, заключенного в нем, когда мы, наши клиенты и весь мир движемся вперед к более позитивным временам», – прокомментировал Рид Макки (Reid Mackie), вице-президент компании по алмазному маркетингу.

Polaris будет выставлен на второй в этом году торговой сессии Mountain Province на площадке Bonas Group в Антверпене. В лоты включены более тридцати высококачественных необработанных алмазов весом свыше 10,8 карата, а также обычный алмазный ассортимент с рудников компании.

Просмотры будут проходить с 22 февраля, а закрытие сделок в процессе онлайн-продажи состоится 5 марта.



Алекс Шишло для Rough&Polished





