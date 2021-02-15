Следующий тендер TAGS пройдет с 24 февраля по 1 марта 2021 года

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В январе 2021 года на Дубайской алмазной бирже (Dubai Diamond Exchange, DDE) было проведено четыре тендера на алмазное сырье, а также АЛРОСА и De Beers представили продукцию своим контрактным покупателям. В связи с этим и после сильных сезонных продаж на американском и китайском рынках представители более 400 индийских компаний совершили короткую поездку в Дубай для закупки алмазного сырья.

Компания Trans-Atlantic Gem Sales (TAGS) провела очень успешный тендер на алмазное сырье в Дубае с 20 по 27 января 2021 года, на котором было представлено 87 000 каратов обычной продукции из Южной Африки и Анголы на сумму около 60 млн долларов. Около 150 компаний записались на проведение торговых встреч, однако несколько компаний были вынуждены отменить их из-за положительных тестов их представителей на коронавирус по прибытии в ОАЭ.

TAGS продлила мероприятие на два дня в связи с высоким уровнем спроса на встречи и для того, чтобы дать достаточно времени для анализа продукции. Большинство прибывших компаний были из Индии, поскольку ограничения на поездки и правила карантина ограничивали количество постоянных посетителей из других важных центров.

В дополнение к значительному количеству крупных одиночных камней весом свыше 10 каратов и камней в диапазоне Z/MB от 0,75 до 10 каратов, которые являются обычным явлением, в этом месяце появилось увеличенное количество высококачественных товаров размером менее 0,75 карата, что было оценено клиентами, выразившими надежду, что они будут регулярно доступны и в будущем. В целом TAGS испытала чрезвычайно высокий спрос и достигла самых высоких цен из тех, что ей удавалось видеть до кризиса, вызванного COVID-19.

TAGS впервые сообщила, что тендер закрылся после полной распродажи алмазного сырья. Всего около 60 компаний смогли обеспечить себя продукцией. Следующий тендер TAGS пройдет с 24 февраля по 1 марта 2021 года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





