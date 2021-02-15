Эксклюзив
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Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
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Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием всего процесса производства бриллиантов. Как директор, Правин Шах отвечает за все операции на двух...
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«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
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18 января 2021
Следующий тендер TAGS пройдет с 24 февраля по 1 марта 2021 года
Компания Trans-Atlantic Gem Sales (TAGS) провела очень успешный тендер на алмазное сырье в Дубае с 20 по 27 января 2021 года, на котором было представлено 87 000 каратов обычной продукции из Южной Африки и Анголы на сумму около 60 млн долларов. Около 150 компаний записались на проведение торговых встреч, однако несколько компаний были вынуждены отменить их из-за положительных тестов их представителей на коронавирус по прибытии в ОАЭ.
TAGS продлила мероприятие на два дня в связи с высоким уровнем спроса на встречи и для того, чтобы дать достаточно времени для анализа продукции. Большинство прибывших компаний были из Индии, поскольку ограничения на поездки и правила карантина ограничивали количество постоянных посетителей из других важных центров.
В дополнение к значительному количеству крупных одиночных камней весом свыше 10 каратов и камней в диапазоне Z/MB от 0,75 до 10 каратов, которые являются обычным явлением, в этом месяце появилось увеличенное количество высококачественных товаров размером менее 0,75 карата, что было оценено клиентами, выразившими надежду, что они будут регулярно доступны и в будущем. В целом TAGS испытала чрезвычайно высокий спрос и достигла самых высоких цен из тех, что ей удавалось видеть до кризиса, вызванного COVID-19.
TAGS впервые сообщила, что тендер закрылся после полной распродажи алмазного сырья. Всего около 60 компаний смогли обеспечить себя продукцией. Следующий тендер TAGS пройдет с 24 февраля по 1 марта 2021 года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished