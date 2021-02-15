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18 января 2021
Доклад FCRF: незначительное снижение цен на цветные бриллианты в 2020 году
В четвертом квартале цены на все розовые бриллианты в общем не изменились. Цены на голубые бриллианты в 4 квартале снизились на 0,5%, причем в первую очередь снизились цены на ярко-голубые камни - на 0,6%. Цены на желтые бриллианты стабильны во всех категория цветовой насыщенности, при этом цена на бриллианты в 3 карата выросла на 0,4%.
Хотя 2020 год был непростым с точки зрения логистики и поездок, цены на цветные бриллианты вопреки ожиданиям рынка оказались устойчивыми, продемонстрировав незначительное снижение цен по всем направлениям - менее чем на один процент. Цены на желтые бриллианты снизились на 0,3%, на розовые - на 0,9%, на голубые - на 1,3%.
Член консультативного совета FCRF Иден Рахминов (Eden Rachminov) в связи с этим говорит: «2020 год был захватывающим. И оптовикам, и розничным торговцам приходилось преодолевать множество логистических препятствий для завершения простых сделок, в то время как спрос на цветные бриллианты был устойчивым. Я ожидаю, что 2021 год будет оптимистичным для бриллиантов желтого цвета; их текущая цена относительно невысока, и я думаю, что ее рост неизбежен».
Индекс фантазийных цветных бриллиантов публикуется некоммерческим фондом Fancy Color Research Foundation, исходя из отслеживаемых данных о ценах на желтые, розовые и голубые бриллианты в основных мировых торговых центрах - Гонконге, Нью-Йорке, Женеве и Тель-Авиве.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished