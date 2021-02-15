Генеральному директору Namdia грозят дисциплинарные взыскания

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Государственная компания по торговле алмазами Намибии Namib Desert Diamonds (Namdia) подтвердила, что ее генеральному директору Кеннеди Хамутенье (Kennedy Hamutenya) грозят дисциплинарные меры в связи с предполагаемыми нарушениями в компании.

Газета Namibian привела выказывания председателя совета директоров Namdia Брайана Эйсеба (Bryan Eiseb), который заявил, что в конце прошлого года в компании было проведено внутреннее расследование различных нарушений.

Он сказал, что правление выполнит данные в результате рекомендации, в том числе обвинение Хамутеньи в «ряде нарушений».

«Мы пока назначили председателя и инициатора дисциплинарного слушания, но еще не определились с датой», - сказал Эйсеб.

Газета со ссылкой на неназванные источники утверждает, что речь идет о государственных средствах в размере 300 000 намибийских долларов.

Министр по делам государственных предприятий Леон Йусте (Leon Jooste) заявил, что дисциплинарное слушание по делу Хамутеньи проводится советом директоров.

«Это полностью находится в ведении совета директоров, и акционеру нет необходимости вмешиваться, - сказал он. - Это внутренняя проблема, и совет директоров, как обычно, будет следовать дисциплинарным процедурам компании».

Хамутенья ранее занимал должность государственного уполномоченного по алмазам Намибии до своего перехода в Namdia в качестве генерального директора в 2017 году. Его контракт с Namdia истекает в июне 2022 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



