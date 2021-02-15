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18 января 2021
Генеральному директору Namdia грозят дисциплинарные взыскания
Газета Namibian привела выказывания председателя совета директоров Namdia Брайана Эйсеба (Bryan Eiseb), который заявил, что в конце прошлого года в компании было проведено внутреннее расследование различных нарушений.
Он сказал, что правление выполнит данные в результате рекомендации, в том числе обвинение Хамутеньи в «ряде нарушений».
«Мы пока назначили председателя и инициатора дисциплинарного слушания, но еще не определились с датой», - сказал Эйсеб.
Газета со ссылкой на неназванные источники утверждает, что речь идет о государственных средствах в размере 300 000 намибийских долларов.
Министр по делам государственных предприятий Леон Йусте (Leon Jooste) заявил, что дисциплинарное слушание по делу Хамутеньи проводится советом директоров.
«Это полностью находится в ведении совета директоров, и акционеру нет необходимости вмешиваться, - сказал он. - Это внутренняя проблема, и совет директоров, как обычно, будет следовать дисциплинарным процедурам компании».
Хамутенья ранее занимал должность государственного уполномоченного по алмазам Намибии до своего перехода в Namdia в качестве генерального директора в 2017 году. Его контракт с Namdia истекает в июне 2022 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished