Эксклюзив
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием всего процесса производства бриллиантов. Как директор, Правин Шах отвечает за все операции на двух...
01 февраля 2021
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка ABN AMRO, он основал свою компанию под названием LuxuryFintech, которая предоставляет такие услуги, как...
25 января 2021
Бриллианты сквозь время
Не так давно мировая библиотека профессиональных изданий о драгоценных камнях пополнилась уникальной книгой о редких бриллиантах и украшениях с ними, выпущенной Всемирным алмазным музеем. Об истории ее создания, концепции и будущих проектах в алмазной...
18 января 2021
Petra Diamonds с похвалой отзывается о Проекте 2022, считая, что он способствует стабилизации производственной деятельности
Ключевыми движущими силами Проекта 2022 являются выявление узких мест и увеличение пропускной способности и использования мощностей на всех рудниках Petra Diamonds при одновременном повышении затрат и эффективности процессов.
«Проект 2022 был очень успешным в увеличении пропускной способности, и идея увеличения пропускной способности нацелена на то, чтобы к концу 2021 финансового года получить от этого вклад в размере около $70 млн в пересчете на год», - говорится в сообщении компании.
«На это могут негативно повлиять различные факторы, в том числе весьма сильные дожди в районах рудников Финш (Finsch) и Коффиефонтейн (Koffiefontein) в период с декабря по февраль 2021 года, а также пандемия COVID-19 и положение дел на руднике Вильямсон (Williamson), который остается на техническом обслуживании», - отмечает Petra Diamonds.
Компания также заявила, что, как она ожидает, инициативы по снижению затрат в рамках Проекта 2022 в пересчете на год принесут вклад в размере около 22 млн долларов с конца третьего квартала 2021 финансового года.
«Ключевыми инициативами по сокращению затрат, способствующими этой экономии, являются снижение расходов на воду на руднике Финш, повышение эффективности вентиляции на руднике Куллинан (Cullinan) и экономия электроэнергии», - говорится в сообщении.
«Этап разработки обзора организационной структуры, который является частью Проекта 2022, завершен и обеспечит более целенаправленное оказание поддержки с использованием различного функционала компании на предприятиях и согласование производственных структур на разных объектах», - сообщает Petra Diamonds.
Реализация Проекта 2022 названа одним из факторов, которые помогли Petra Diamonds увеличить прибыль от горнодобывающей деятельности за вычетом геологоразведочных работ и корпоративных накладных расходов (скорректированная EBITDA) на 20%, до 80,8 млн долларов с 67,2 млн долларов за аналогичный период прошлого года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished