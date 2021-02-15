Petra Diamonds с похвалой отзывается о Проекте 2022, считая, что он способствует стабилизации производственной деятельности

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Petra Diamonds заявила, что осуществляемый ею Проект 2022 помогает стабилизировать ее производства и обеспечить постоянное совершенствование производственной модели и культуры компании.

Ключевыми движущими силами Проекта 2022 являются выявление узких мест и увеличение пропускной способности и использования мощностей на всех рудниках Petra Diamonds при одновременном повышении затрат и эффективности процессов.

«Проект 2022 был очень успешным в увеличении пропускной способности, и идея увеличения пропускной способности нацелена на то, чтобы к концу 2021 финансового года получить от этого вклад в размере около $70 млн в пересчете на год», - говорится в сообщении компании.

«На это могут негативно повлиять различные факторы, в том числе весьма сильные дожди в районах рудников Финш (Finsch) и Коффиефонтейн (Koffiefontein) в период с декабря по февраль 2021 года, а также пандемия COVID-19 и положение дел на руднике Вильямсон (Williamson), который остается на техническом обслуживании», - отмечает Petra Diamonds.

Компания также заявила, что, как она ожидает, инициативы по снижению затрат в рамках Проекта 2022 в пересчете на год принесут вклад в размере около 22 млн долларов с конца третьего квартала 2021 финансового года.

«Ключевыми инициативами по сокращению затрат, способствующими этой экономии, являются снижение расходов на воду на руднике Финш, повышение эффективности вентиляции на руднике Куллинан (Cullinan) и экономия электроэнергии», - говорится в сообщении.

«Этап разработки обзора организационной структуры, который является частью Проекта 2022, завершен и обеспечит более целенаправленное оказание поддержки с использованием различного функционала компании на предприятиях и согласование производственных структур на разных объектах», - сообщает Petra Diamonds.

Реализация Проекта 2022 названа одним из факторов, которые помогли Petra Diamonds увеличить прибыль от горнодобывающей деятельности за вычетом геологоразведочных работ и корпоративных накладных расходов (скорректированная EBITDA) на 20%, до 80,8 млн долларов с 67,2 млн долларов за аналогичный период прошлого года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





