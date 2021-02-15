В январе 2021 года экспорт бриллиантов из Индии вырос на 9,44%

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Согласно предварительным данным, опубликованным индийским Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (The Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), в январе 2021 года экспорт бриллиантов из Индии увеличился на 9,44%, составив 1 804,83 млн долларов по сравнению с 1 649,14 млн долларов в январе 2020 года.

В январе 2021 года импорт алмазного сырья увеличился на 64,71%, до 1 256,91 млн долларов по сравнению с 763,09 млн долларов в январе 2020 года.

В течение финансового года (апрель 2020 - январь 2021) экспорт бриллиантов составил 12 492,75 млн долларов против 16 315,68 млн долларов в те же месяцы в 2019-2020 финансовом году, что на 23,43% меньше.

Импорт алмазного сырья снизился на 26,54% и составил 763,09 млн долларов в период с апреля 2020 по январь 2121 года против с 1 256,91 млн долларов в тот же период 2019-2020 финансового года.

Импорт алмазов, выращенных в лаборатории, в январе 2021 года составил 86,21 млн долларов против 42,43 млн долларов в январе 2020 года (увеличение на 103,2%).

За период с апреля 2020 по январь 2021 года объем импорта синтетического алмазного сырья составил 452,43 млн долларов против 293,13 млн долларов в период с апреля 2019 по январь 2020 года (увеличение на 54,34%).

В январе 2021 года экспорт искусственных бриллиантов составил 72,18 млн долларов по сравнению с 44,15 млн долларов в январе 2020 года, увеличившись на 9,44%.

В период с апреля 2020 по января 2021 года экспорт искусственных бриллиантов составил 558,71 млн долларов против 356,16 млн долларов тот же период предыдущего финансового года (увеличение на 56%).



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





