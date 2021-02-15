Эксклюзив
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием всего процесса производства бриллиантов. Как директор, Правин Шах отвечает за все операции на двух...
01 февраля 2021
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка ABN AMRO, он основал свою компанию под названием LuxuryFintech, которая предоставляет такие услуги, как...
25 января 2021
Бриллианты сквозь время
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18 января 2021
В январе 2021 года экспорт бриллиантов из Индии вырос на 9,44%
В январе 2021 года импорт алмазного сырья увеличился на 64,71%, до 1 256,91 млн долларов по сравнению с 763,09 млн долларов в январе 2020 года.
В течение финансового года (апрель 2020 - январь 2021) экспорт бриллиантов составил 12 492,75 млн долларов против 16 315,68 млн долларов в те же месяцы в 2019-2020 финансовом году, что на 23,43% меньше.
Импорт алмазного сырья снизился на 26,54% и составил 763,09 млн долларов в период с апреля 2020 по январь 2121 года против с 1 256,91 млн долларов в тот же период 2019-2020 финансового года.
Импорт алмазов, выращенных в лаборатории, в январе 2021 года составил 86,21 млн долларов против 42,43 млн долларов в январе 2020 года (увеличение на 103,2%).
За период с апреля 2020 по январь 2021 года объем импорта синтетического алмазного сырья составил 452,43 млн долларов против 293,13 млн долларов в период с апреля 2019 по январь 2020 года (увеличение на 54,34%).
В январе 2021 года экспорт искусственных бриллиантов составил 72,18 млн долларов по сравнению с 44,15 млн долларов в январе 2020 года, увеличившись на 9,44%.
В период с апреля 2020 по января 2021 года экспорт искусственных бриллиантов составил 558,71 млн долларов против 356,16 млн долларов тот же период предыдущего финансового года (увеличение на 56%).
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished