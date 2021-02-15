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18 января 2021
В первом полугодии объем производства и выручка Petra Diamonds снизились из-за вспышки COVID-19
В сообщении компании говорится, что выручка в размере 40,4 млн долларов от продажи коллекции голубых алмазов Letlapa Tala («Летлапа Тала») была нивелирована снизившимися после вспышки COVID-19 ценами и переносом продаж на январь 2021 года 382 000 каратов алмазов, что принесло компании 30,5 млн долларов на ее первом в этом году тендере, который завершился 15 января.
Генеральный директор Petra Diamonds Ричард Даффи (Richard Duffy) сообщил, что в первом полугодии консолидированный чистый долг компании увеличился до 700,4 млн долларов по сравнению с 635,0 млн долларов в предыдущем году, в то время как общая сумма денежных средств составила 106,3 млн долларов.
Он отметил, что продолжающееся улучшение на алмазном рынке, где цены вернулись на уровень до COVID-19, обнадеживает.
Прибыль Petra Diamonds от горнодобывающей деятельности за вычетом геологоразведочных работ и корпоративных накладных расходов (скорректированная EBITDA) выросла на 20%, до 80,8 млн долларов с 67,2 млн долларов в соответствующем периоде прошлого года, что представляет собой скорректированную маржу EBITDA в размере 45% за счет разовой продажи коллекции голубых алмазов Letlapa Tala и снижения затрат на добычу и переработку руды.
Petra Diamonds сообщила, что добыча алмазов снизилась на 16%, до 1,74 млн каратов по сравнению с 2 млн каратов в предыдущем году.
В сообщении говорится, что компания приостановила свой производственный прогноз на 2021 финансовый год из-за сохраняющейся неопределенности в отношении воздействия пандемии COVID-19.
«Кроме того, на руднике Вильямсон (Williamson) проводится техническое обслуживание, как это было с апреля 2020 года, и эта ситуация находится под постоянным контролем, - говорится в сообщении компании. – Petra Diamonds внимательно следит за влиянием пандемии COVID-19 на способность своих клиентов участвовать в тендерах и будет продолжать применять гибкий подход при планировании предстоящих торговых мероприятий».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished