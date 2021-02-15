Botswana Diamonds подписала соглашение об ускорении разведки алмазов в Ботсване

Сегодня Новости

Компания Botswana Diamonds заключила соглашение о сотрудничестве с компанией Diamexstrat Botswana по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в Ботсване.

Геологоразведочные активы Botswana Diamonds состоят из недавно приобретенных разведочных лицензий и базы данных компании Sekaka Diamonds Exploration, а также лицензий на разведку, принадлежащих ее дочерней компании Sunland Minerals.

Botswana Diamonds заявила, что в рамках сделки Diamexstrat Botswana и ее партнер Burgundy могут заработать до 70% акций Sunland Minerals и лицензий на разведку Sekaka Diamonds Exploration.

Со своей стороны, Botswana Diamonds может получить 15-процентную долю в лицензиях на разведку, принадлежащих Diamexstrat Botswana и ее партнеру Burgundy, в рамках первых затрат Burgundy в размере 1,5 млн долларов на разведку, в ходе которой база данных Diamexstrat Botswana поможет в обнаружении первичного кимберлита.

«В тех случаях, когда данные используются для определения целей по лицензиям третьих сторон или по новым месторождениям, мы будем совместно вести переговоры по соглашениям о доходах», - сказал председатель совета директоров Botswana Diamonds Джон Тилинг (John Teeling).

«По новым лицензиям Botswana Diamonds будет удерживать долю в 75%, снижая ее до 30% после того, как Diamexstrat Botswana подготовит технико-экономическое обоснование, удовлетворяющее банковским требованиям», - добавил он.

Sunland Minerals владеет 12 активными лицензиями на разведку в районе Гоуп (Gope) в Калахари.

Sekaka Diamonds Exploration владеет тремя лицензиями на разведку в Заповеднике диких животных центральной части Калахари (Central Kalahari Game Reserve, CKGR) в Ботсване: PL169/2019, PL058/2007 и PL224/2007, включая кимберлитовую трубку KX36.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





