Эксклюзив
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием всего процесса производства бриллиантов. Как директор, Правин Шах отвечает за все операции на двух...
01 февраля 2021
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка ABN AMRO, он основал свою компанию под названием LuxuryFintech, которая предоставляет такие услуги, как...
25 января 2021
Бриллианты сквозь время
Не так давно мировая библиотека профессиональных изданий о драгоценных камнях пополнилась уникальной книгой о редких бриллиантах и украшениях с ними, выпущенной Всемирным алмазным музеем. Об истории ее создания, концепции и будущих проектах в алмазной...
18 января 2021
Alrosa Zimbabwe получит дополнительные концессии на разведку алмазов
«Alrosa Zimbabwe, которой принадлежат 25 разведочных концессий, ожидает получить еще 15 к концу февраля - началу марта», - приводит агентство Bloomberg слова генерального директора АЛРОСА Сергея Иванова.
АЛРОСА владеет 70% акций компании Alrosa Zimbabwe, а остальные 30% принадлежат Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).
В прошлом году Alrosa Zimbabwe заявила, что начала предварительные работы по разведке коммерчески жизнеспособных первичных месторождениях алмазов в Зимбабве.
Газета Chronicles сообщает, что министерство горнорудной промышленности Зимбабве завершило выдачу необходимых специальных грантов.
Специальные гранты предоставляются в провинциях Масвинго, Южный Матабелеланд и Северный Матабелеланд.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished