Коалиция гражданского общества, входящая в Кимберлийский процесс, начинает кампанию против алмазов, связанных с конфликтами

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Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberley Process Civil Society Coalition, KPCSC) развернула новую кампанию под названием «Конфликтные алмазы - это реальный, реальный разговор» ('Conflict diamonds are real, real talk'), чтобы разоблачить существование конфликтных алмазов.

Центр управления природными ресурсами (Centre for Natural Resource Governance, CNRG), который является частью KPCSC, заявил, что в последние месяцы коалиция работала над видео, призванным подчеркнуть, что конфликтные алмазы не ушли в прошлое.

Видео демонстрирует ювелирам свидетельства членов местных общин из Зимбабве, Демократической Республики Конго и Сьерра-Леоне, которые якобы страдают от последствий безответственной добычи алмазов.

«Прогресс, Эритье и Ибрагим проявили смелость, поделившись своей историей, но они далеко не единственные, - отмечает CNRG. - Десятки тысяч сельских жителей в районах добычи алмазов по всему миру по-прежнему живут в условиях конфликта. Для них алмазы не символ любви, а вред, наносимый их жизни и средствам к существованию».

Согласно CNRG, видео стремится установить связь между рудником и рынком, поскольку его авторы считают, что сообщества горнодобывающих компаний и розничные торговцы имеют много схожих интересов, но мало знают о реалиях друг друга.

«Поэтому мы хотим связать это видео с серией виртуальных событий, объединяющих оба конца цепочки поставок алмазов, - утверждает CNRG. - Таким образом мы стремимся сформировать новый, единый голос в разговоре об ответственном поиске источников алмазов. Мы считаем, что совместно розничные торговцы и горнодобывающие сообщества могут иметь более сильные рычаги воздействия на отрасль и государственных субъектов, которые установили, казалось бы, не поддающиеся исправлению правила игра».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





