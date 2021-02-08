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Коалиция гражданского общества, входящая в Кимберлийский процесс, начинает кампанию против алмазов, связанных с конфликтами
Центр управления природными ресурсами (Centre for Natural Resource Governance, CNRG), который является частью KPCSC, заявил, что в последние месяцы коалиция работала над видео, призванным подчеркнуть, что конфликтные алмазы не ушли в прошлое.
Видео демонстрирует ювелирам свидетельства членов местных общин из Зимбабве, Демократической Республики Конго и Сьерра-Леоне, которые якобы страдают от последствий безответственной добычи алмазов.
«Прогресс, Эритье и Ибрагим проявили смелость, поделившись своей историей, но они далеко не единственные, - отмечает CNRG. - Десятки тысяч сельских жителей в районах добычи алмазов по всему миру по-прежнему живут в условиях конфликта. Для них алмазы не символ любви, а вред, наносимый их жизни и средствам к существованию».
Согласно CNRG, видео стремится установить связь между рудником и рынком, поскольку его авторы считают, что сообщества горнодобывающих компаний и розничные торговцы имеют много схожих интересов, но мало знают о реалиях друг друга.
«Поэтому мы хотим связать это видео с серией виртуальных событий, объединяющих оба конца цепочки поставок алмазов, - утверждает CNRG. - Таким образом мы стремимся сформировать новый, единый голос в разговоре об ответственном поиске источников алмазов. Мы считаем, что совместно розничные торговцы и горнодобывающие сообщества могут иметь более сильные рычаги воздействия на отрасль и государственных субъектов, которые установили, казалось бы, не поддающиеся исправлению правила игра».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished