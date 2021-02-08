Эксклюзив
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
Вчера
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием всего процесса производства бриллиантов. Как директор, Правин Шах отвечает за все операции на двух...
01 февраля 2021
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка ABN AMRO, он основал свою компанию под названием LuxuryFintech, которая предоставляет такие услуги, как...
25 января 2021
Бриллианты сквозь время
Не так давно мировая библиотека профессиональных изданий о драгоценных камнях пополнилась уникальной книгой о редких бриллиантах и украшениях с ними, выпущенной Всемирным алмазным музеем. Об истории ее создания, концепции и будущих проектах в алмазной...
18 января 2021
АЛРОСА выручила $10 млн на первом в этом году аукционе
Компания реализовала 104 алмаза общей массой 1500 карат, суммарная выручка составила $10 млн. Покупателями стали 39 компаний из Бельгии, Индии, Израиля, ОАЭ и США.
«Первый аукцион компании в этом году прошел в Дубае. Спрос на нашу продукцию, который начал восстанавливаться еще в конце прошлого года, остается стабильным. Мы реализовали более 80% представленного ассортимента и получили хорошую выручку», - прокомментировал итоги аукциона заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.