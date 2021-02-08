В третьем квартале продажи ювелирных изделий компанией Titan выросли на 17%

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Продажи, приуроченные к празднику Дивали в Индии, привели к годовому росту продаж ювелирного подразделения Tanishq компании Titan в третьем квартале 2020-2021 финансового года на 17%, доведя их до 1,06 млрд долларов за три месяца, закончившихся 31 декабря.

В то время как в сегменте ювелирного бизнеса, торгующего украшениями с бриллиантами, было отмечено значительное восстановление продаж, объем торговли монетами продолжает оставаться высоким, составляя 8% от продаж в третьем квартале. Сегмент украшений с драгоценными камнями улучшил показатели в третьем квартале 2021 финансового года, доведя объем продаж до 26% по сравнению с 29% в третьем квартале 2020 года, в то время как сегмент свадебных украшений также продемонстрировал очень хороший рост в этом квартале, в том числе в дочерних компаниях. Прибыль выросла на 12%, до 73 млн долларов.

Во время пандемии в каждом квартале компания фиксировала самую высокую прибыль. Розничная сеть компании, включая CaratLane, насчитывает 1854 магазина по состоянию на 31 декабря 2020 года с торговой площадью 2,4 млн квадратных футов для всех брендов, охватывающих 292 города. Выручка CaratLane в третьем квартале выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 40,89 млн долларов США, показав хорошие результаты как в Интернет-торговле (рост на 68%), так и в традиционных магазинах (рост на 43%).

Продажи компании за первые девять месяцев финансового года упали на 13%, до 1,97 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Прибыль снизилась на 65%, до 55,9 млн долларов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





