Эксклюзив
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
Вчера
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием всего процесса производства бриллиантов. Как директор, Правин Шах отвечает за все операции на двух...
01 февраля 2021
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка ABN AMRO, он основал свою компанию под названием LuxuryFintech, которая предоставляет такие услуги, как...
25 января 2021
Бриллианты сквозь время
Не так давно мировая библиотека профессиональных изданий о драгоценных камнях пополнилась уникальной книгой о редких бриллиантах и украшениях с ними, выпущенной Всемирным алмазным музеем. Об истории ее создания, концепции и будущих проектах в алмазной...
18 января 2021
В третьем квартале продажи ювелирных изделий компанией Titan выросли на 17%
В то время как в сегменте ювелирного бизнеса, торгующего украшениями с бриллиантами, было отмечено значительное восстановление продаж, объем торговли монетами продолжает оставаться высоким, составляя 8% от продаж в третьем квартале. Сегмент украшений с драгоценными камнями улучшил показатели в третьем квартале 2021 финансового года, доведя объем продаж до 26% по сравнению с 29% в третьем квартале 2020 года, в то время как сегмент свадебных украшений также продемонстрировал очень хороший рост в этом квартале, в том числе в дочерних компаниях. Прибыль выросла на 12%, до 73 млн долларов.
Во время пандемии в каждом квартале компания фиксировала самую высокую прибыль. Розничная сеть компании, включая CaratLane, насчитывает 1854 магазина по состоянию на 31 декабря 2020 года с торговой площадью 2,4 млн квадратных футов для всех брендов, охватывающих 292 города. Выручка CaratLane в третьем квартале выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 40,89 млн долларов США, показав хорошие результаты как в Интернет-торговле (рост на 68%), так и в традиционных магазинах (рост на 43%).
Продажи компании за первые девять месяцев финансового года упали на 13%, до 1,97 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Прибыль снизилась на 65%, до 55,9 млн долларов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished