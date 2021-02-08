Растущее число зажиточных семей в Китае способствует росту потребления роскоши

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Китайский научно-исследовательский институт Hurun Research Institute недавно опубликовал отчет, в котором раскрывается количество и географическое распределение богатых и состоятельных домохозяйств Китая на материке, в Гонконге, Макао и Тайване.

Согласно докладу института о состоятельных людях за 2020 год (Hurun Wealth Report 2020), по состоянию на конец 2019 года более 2,02 млн китайских семей владели семейным состоянием в размере 1,548 млн долларов или более, что на два процента выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Число «супербогатых» домохозяйств с финансовыми активами более 100 млн юаней превысило 130 000, что на 2,4 процента больше, чем в предыдущем году.

Таким образом, общее состояние богатых семей Китая с активами более 6 млн юаней составляет 146 триллионов юаней, что в 1,5 раза превышает годовой ВВП Китая, при этом домохозяйства на материке составляют почти 90 процентов. Среди районов с самым богатым населением - Пекин, провинция Гуандун и Шанхай.

Согласно jingdaily.com, эта группа небольших, но влиятельных семей не только вносит существенный вклад в быстрый экономический рост Китая, но также представляет собой устойчивую потребительскую мощь региона, несмотря на продолжающийся кризис, вызванный COVID-19, и другие геополитические колебания.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



