Эксклюзив
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
Вчера
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием всего процесса производства бриллиантов. Как директор, Правин Шах отвечает за все операции на двух...
01 февраля 2021
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка ABN AMRO, он основал свою компанию под названием LuxuryFintech, которая предоставляет такие услуги, как...
25 января 2021
Бриллианты сквозь время
Не так давно мировая библиотека профессиональных изданий о драгоценных камнях пополнилась уникальной книгой о редких бриллиантах и украшениях с ними, выпущенной Всемирным алмазным музеем. Об истории ее создания, концепции и будущих проектах в алмазной...
18 января 2021
Растущее число зажиточных семей в Китае способствует росту потребления роскоши
Согласно докладу института о состоятельных людях за 2020 год (Hurun Wealth Report 2020), по состоянию на конец 2019 года более 2,02 млн китайских семей владели семейным состоянием в размере 1,548 млн долларов или более, что на два процента выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Число «супербогатых» домохозяйств с финансовыми активами более 100 млн юаней превысило 130 000, что на 2,4 процента больше, чем в предыдущем году.
Таким образом, общее состояние богатых семей Китая с активами более 6 млн юаней составляет 146 триллионов юаней, что в 1,5 раза превышает годовой ВВП Китая, при этом домохозяйства на материке составляют почти 90 процентов. Среди районов с самым богатым населением - Пекин, провинция Гуандун и Шанхай.
Согласно jingdaily.com, эта группа небольших, но влиятельных семей не только вносит существенный вклад в быстрый экономический рост Китая, но также представляет собой устойчивую потребительскую мощь региона, несмотря на продолжающийся кризис, вызванный COVID-19, и другие геополитические колебания.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished