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Мировой алмазный рынок в 2020 году пережил «падение и отскок» - анализ
Что касается специализированных розничных магазинов ювелирных изделий, то автор анализа отмечает, что в течение года ситуация была сложной. Падение было глубоким, и некоторые из них не оправились, но в совокупности розничные торговцы сумели встать на ноги. Называя возврат к работе розничных продавцов в декабре «падением и отскоком», Голан считает средний объем продаж, достигнутый специализированными ювелирными магазинами, невероятным.
В анализе говорится, что алмазный сектор, как правило, больше всего страдает в среднем сегменте. Производители бриллиантов и оптовые торговцы были вынуждены практически закрыть магазины на период 2020 года. Однако после резкого скачка розничных продаж в июне оптовая деятельность также возобновилась.
Возобновление розничных продаж сначала в Китае, а затем в США дало оптовикам возможность распродать товарные запасы. Это был не просто быстрый отскок, как в розничной торговле, а стремительный. После шестимесячного падения цен, достигнув минимума в июле, они начали возвращаться на прежние уровни, продемонстрировав почти полное восстановление к концу декабря.
Наиболее постепенный возврат к полноценной деятельности продемонстрировали горнодобывающие компании. После периода, в течение которого алмазный рынок в основном полагался на тендеры, он поддерживает достаточное предложение алмазного сырья. И De Beers, и АЛРОСА повысили цены.
По словам Голана, выращенные в лаборатории бриллианты (ВЛБ) обладают уникальным свойством, они ведут себя совершенно иначе, чем природные камни, как неоправленные, так и вставленные в ювелирные украшения. С точки зрения оптовых цен, ВЛБ начали 2020 год энергично. Цены оптовых сделок, отслеживаемые прайс-листом лабораторных бриллиантов Edahn Golan Diamond Research & Data, в первом квартале выросли на 5,3%. Небольшое снижение цен произошло на мелкие камни.
Из-за спада активности в алмазной отрасли в 2020 году, который оказал прямое влияние на банки, финансирование отрасли в 2020 году сократилось, говорится в анализе. Хотя, с одной стороны, трейдеры оказались исключительно надежными в погашении своих долгов, с другой стороны, у них снизилась потребность в финансировании. Автор анализа заключает, что по прошествии двух сложных лет индустрия, вероятно, оставит спады и отскоки позади и сможет улучшить свою игру в 2021 году на основе уроков 2020 года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished