Эксклюзив
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
Сегодня
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием всего процесса производства бриллиантов. Как директор, Правин Шах отвечает за все операции на двух...
01 февраля 2021
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
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25 января 2021
Бриллианты сквозь время
Не так давно мировая библиотека профессиональных изданий о драгоценных камнях пополнилась уникальной книгой о редких бриллиантах и украшениях с ними, выпущенной Всемирным алмазным музеем. Об истории ее создания, концепции и будущих проектах в алмазной...
18 января 2021
Jewellery World Awards принимает заявки на 2021 год
Номинации JWA 2021 года включают в себя «Бренд года - розничная торговля», «Отраслевая инновация года», «Производитель года», «Выдающееся предприятие года - Азиатско-Тихоокеанский регион», «Выдающееся предприятие года - Европа, Ближний Восток, Африка и Америка», «Выдающаяся деятельность в сфере корпоративного управления, социальной и экологической ответственности», «Выдающееся малое предприятие года», «Молодой предприниматель года» и «Премия за заслуги».
Кент Вон (Kent Wong), управляющий директор Chow Tai Fook Jewellery Group, так прокомментировал это событие: «Chow Tai Fook гордится тем, что вот уже десять лет является главным партнером JWA, тем более что этот конкурс сделал важный шаг, обновив бренд».
Линь Цян, президент и управляющий директор Шанхайской алмазной биржи (Shanghai Diamond Exchange), отметил: «Новый конкурс JWA стимулирует мировую торговлю, создавая почву для появления выдающихся предприятий и предпринимателей, которые демонстрируют свой талант, неустанное стремление к совершенству и инновациям, а также свою непоколебимую настойчивость».
Церемония открытия конкурса 2021 JWA и гала-ужин дебютируют в гибридном формате на выставке Jewellery and Gem WORLD Hong Kong (JGW) («МИР ювелирных изделий и драгоценных камней – Гонконг») в сентябре при поддержке своих главных партнеров - компании Chow Tai Fook Jewellery Group и Шанхайской алмазной биржи, а также почетных партнеров – компаний KGK Group и Guangdong Land (Shenzhen) Ltd.
Все заинтересованные стороны могут зарегистрироваться на сайте www.JWAwards.com до 20 апреля 2021 года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished