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Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
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18 января 2021
АЛРОСА передаст в дар вакцины против COVID-19 Анголе и Зимбабве
АЛРОСА добывает алмазы в Анголе в партнерстве с государственным производителем алмазов Endiama.
Она также ведет разведку алмазов в Зимбабве в партнерстве с государственной компанией Zimbabwe Consolidated Diamond Company.
Компания Alrosa Zimbabwe владеет 25 разведочными концессиями в этой южноафриканской стране.
«Мы намерены предоставить десятки тысяч вакцин в каждую из этих стран, если они будут доступны для экспорта», - сказал Иванов.
По его словам, первые поставки должны начаться со второй половины марта. Не сообщается, какое количество вакцин будет передано в дар двум африканским странам. Китай также подарил Зимбабве 200 000 своих вакцин Sinopharm.
Anjin Investments, совместное предприятие китайской Anhui Foreign Economic Construction Company и Matt Bronze, инвестиционного подразделения Сил обороны Зимбабве, добывает алмазы в Маранге.
«Спасибо и Китаю, и России за то, что они подарили вакцины против COVID-19 народу Зимбабве, - написал президент Эммерсон Мнангагва в своем аккаунте в Twitter. - Ваша щедрость в это тяжелое время не будет забыта».
Вакцина Sputnik V, эффективность которой, как утверждается, составляет 92%, теперь одобрена для использования примерно в 20 странах несмотря на то, что на Западе она подвергается насмешкам.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished