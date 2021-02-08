АЛРОСА передаст в дар вакцины против COVID-19 Анголе и Зимбабве

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Российская алмазодобывающая компания АЛРОСА намерена передать в дар вакцины Sputnik V против коронавируса Анголе и Зимбабве, сообщает Bloomberg со ссылкой на генерального директора компании Сергея Иванова.

АЛРОСА добывает алмазы в Анголе в партнерстве с государственным производителем алмазов Endiama.

Она также ведет разведку алмазов в Зимбабве в партнерстве с государственной компанией Zimbabwe Consolidated Diamond Company.

Компания Alrosa Zimbabwe владеет 25 разведочными концессиями в этой южноафриканской стране.

«Мы намерены предоставить десятки тысяч вакцин в каждую из этих стран, если они будут доступны для экспорта», - сказал Иванов.

По его словам, первые поставки должны начаться со второй половины марта. Не сообщается, какое количество вакцин будет передано в дар двум африканским странам. Китай также подарил Зимбабве 200 000 своих вакцин Sinopharm.

Anjin Investments, совместное предприятие китайской Anhui Foreign Economic Construction Company и Matt Bronze, инвестиционного подразделения Сил обороны Зимбабве, добывает алмазы в Маранге.

«Спасибо и Китаю, и России за то, что они подарили вакцины против COVID-19 народу Зимбабве, - написал президент Эммерсон Мнангагва в своем аккаунте в Twitter. - Ваша щедрость в это тяжелое время не будет забыта».

Вакцина Sputnik V, эффективность которой, как утверждается, составляет 92%, теперь одобрена для использования примерно в 20 странах несмотря на то, что на Западе она подвергается насмешкам.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





