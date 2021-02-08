Вторая торговая сессия по продаже алмазного сырья в Дубае принесла Diamcor 606 тыс. долларов

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Diamcor выручила 606 415 долларов, продав 2 028,33 карата алмазов, извлеченных в результате обработки карьерного материала на ее руднике Крон-Эндора (Krone-Endora) в рамках проекта Венеция (Venetia) в Южной Африке.

На торгах, проходивших в Дубае, средняя цена алмазов составила 298,97 доллара за карат.

Diamcor сообщила, что спрос и цены на бо́льшую часть ассортимента алмазного сырья, представленного и проданного в этом месяце, продолжали расти.

«Достигнутое повышение средней цены в долларах за карат алмазов отражает улучшение извлекаемости драгоценных камней по всем размерам и по частоте их обнаружения, что является дополнительным подтверждением как потенциала и качества месторождений данного проекта, так и эффективности улучшений, внесенных нашей новой производственной группой», - сказал генеральный директор компании Дин Тейлор (Dean Taylor).

Diamcor заявила, что в настоящее время, начиная с этого месяца, предпринимаются усилия по дальнейшему увеличению объемов переработки карьерного материала.

Компания сообщила, что запланированные производственные улучшения для достижения этой цели были завершены вовремя и будут введены в действие в ближайшие недели.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





