Эксклюзив
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились...
08 февраля 2021
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием...
01 февраля 2021
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка...
25 января 2021
Бриллианты сквозь время
Не так давно мировая библиотека профессиональных изданий о драгоценных камнях пополнилась уникальной книгой о редких бриллиантах и украшениях...
18 января 2021
Ситуация с алмазным сырьем в РФ начнет осложняться уже с 2025 года - академик Похиленко
Академик РАН, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН Николай...
11 января 2021
Вторая торговая сессия по продаже алмазного сырья в Дубае принесла Diamcor 606 тыс. долларов
На торгах, проходивших в Дубае, средняя цена алмазов составила 298,97 доллара за карат.
Diamcor сообщила, что спрос и цены на бо́льшую часть ассортимента алмазного сырья, представленного и проданного в этом месяце, продолжали расти.
«Достигнутое повышение средней цены в долларах за карат алмазов отражает улучшение извлекаемости драгоценных камней по всем размерам и по частоте их обнаружения, что является дополнительным подтверждением как потенциала и качества месторождений данного проекта, так и эффективности улучшений, внесенных нашей новой производственной группой», - сказал генеральный директор компании Дин Тейлор (Dean Taylor).
Diamcor заявила, что в настоящее время, начиная с этого месяца, предпринимаются усилия по дальнейшему увеличению объемов переработки карьерного материала.
Компания сообщила, что запланированные производственные улучшения для достижения этой цели были завершены вовремя и будут введены в действие в ближайшие недели.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished