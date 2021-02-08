Количество алмазодобывающих предприятий в ЮАР резко упало

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По сообщениям местных СМИ, количество добытчиков аллювиальных алмазов в Южной Африке за последние годы значительно сократилось.

Веб-портал Mining Weekly со ссылкой на Южноафриканскую организацию производителей алмазов (South African Diamond Producers Organisation, Sadpo) пишет, что в 2004 году в стране было 2 000 небольших алмазодобывающих компаний, в которых работало около 25 000 человек, а сейчас только около 200 предприятий, в которых занято 5 000 человек.

«В Южной Африке получение права на рудник - непростой процесс. Он очень сложный, трудоемкий и дорогой, - говорит член национального исполнительного комитета Sadpo Амо Маренгва (Amo Marengwa). - В нашем случае мы с братьями подали заявку на получение права на добычу полезных ископаемых, используя собственные деньги, и даже построили некоторую инфраструктуру, чтобы начать работу. Учитывая наше финансовое положение, у нас нет возможностей для развития компании. Мы не можем покупать больше техники. К сожалению, в нашей стране это реальность».

По его словам, отсутствие финансов и поддержки вынуждает многих предпринимателей искать помощи извне.

«В нашей стране геологоразведочные проекты, особенно проекты по добыче россыпных алмазов, считаются слишком рискованными, - добавил он. - Отсутствуют данные и техническая поддержка со стороны государственных учреждений, таких как Совет по технологии добычи полезных ископаемых (Council for Mineral Technology, Mintek) и Совет геолого-геофизических исследований (Council of Geoscience). Поэтому большинство из нас не может получить никаких инвестиций».

Sadpo сообщила, что предлагает внести изменения в законодательство специально для малых и юниорных компаний по добыче аллювиальных алмазов.

«Из-за неустойчивого, маргинального и кочевого характера отрасли добычи аллювиальных алмазов вы не можете применять то же законодательство к небольшим или разрабатываемым юниорными компаниями рудникам, которое вы, например, применили бы к зарегистрированным золотым, железорудным или, раз уж речь идет об этом, кимберлитовым рудникам, - сказал заместитель председателя Sadpo Линдон Де Мейон (Lyndon De Meillon). - История показала, что, если вы это сделаете, вы убьете промышленность, и у нас есть независимые отчеты, подтверждающие это. У нас все еще есть огромные россыпные алмазные ресурсы в Южной Африке – их хватит, вероятно, еще на 100 лет. Но это не для крупных корпоративных компаний, поскольку риски там слишком высоки».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





