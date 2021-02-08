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11 января 2021

Веб-семинар: путь искусственных бриллиантов от «фабрики до рынка»

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10 февраля 2021 года производители и огранщики CVD-алмазов открыли двери своих фабрик и раскрыли процесс производства этих камней от огранки до их поставки на рынок.
Ашит Ганди (Ashit Gandhi), генеральный и технический директор компании US Diamond Technologies, которая занимается облучением алмазов, их обработкой высокой температурой и высоким давлением и другими связанными с этим технологиями, ознакомила участников веб-семинара с процессом производства искусственных алмазов, а также представила недавно разработанный компанией простой в освоении и использовании CVD-реактор для выращивания монокристаллических алмазов.
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), основатель компании DM Gems Group и председатель Совета по продвижению выращенных в лаборатории бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), и Даршан Шашикант Шах (Darshan Shashikant Shah), менеджер по развитию бизнеса DM Gems Group и директор LGDJPC, в настоящее время занимающийся распространением информации об искусственных бриллиантах, рассказали о процессе огранки таких камней, проведя экскурсию по фабрике DM Gems. Шрейанс Шах (Shreyance Shah), основатель и президент компании Flawless Allure Grown Diamonds (FAGD), который, основав компанию в 2007 году, является одним из пионеров бизнеса по производству искусственных бриллиантов в Индии, предложил целый ряд идей по изготовлению этих камней и торговле ими.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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