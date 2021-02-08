Эксклюзив
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
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08 февраля 2021
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием...
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Академик РАН, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН Николай...
11 января 2021
Веб-семинар: путь искусственных бриллиантов от «фабрики до рынка»
Ашит Ганди (Ashit Gandhi), генеральный и технический директор компании US Diamond Technologies, которая занимается облучением алмазов, их обработкой высокой температурой и высоким давлением и другими связанными с этим технологиями, ознакомила участников веб-семинара с процессом производства искусственных алмазов, а также представила недавно разработанный компанией простой в освоении и использовании CVD-реактор для выращивания монокристаллических алмазов.
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), основатель компании DM Gems Group и председатель Совета по продвижению выращенных в лаборатории бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab Grown Diamond & Jewelry Promotion Council, LGDJPC), и Даршан Шашикант Шах (Darshan Shashikant Shah), менеджер по развитию бизнеса DM Gems Group и директор LGDJPC, в настоящее время занимающийся распространением информации об искусственных бриллиантах, рассказали о процессе огранки таких камней, проведя экскурсию по фабрике DM Gems. Шрейанс Шах (Shreyance Shah), основатель и президент компании Flawless Allure Grown Diamonds (FAGD), который, основав компанию в 2007 году, является одним из пионеров бизнеса по производству искусственных бриллиантов в Индии, предложил целый ряд идей по изготовлению этих камней и торговле ими.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished