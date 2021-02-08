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11 января 2021

Минфин хочет обнулить импортные пошлины на мелкие бриллианты

Сегодня
Новости
Минфин России внес на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение по обнулению импортных пошлин на цветные драгоценные камни и бриллианты мелких рассевов (весом менее 0,3 карат) сроком на 2 года, сообщил Interfax.
Как считает Минфин, инициатива сократит издержки при производстве ювелирных изделий в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), повысит объемы продаж как на евразийском, так и на глобальном рынках, создаст необходимые условия для повышения стоимостной конкурентоспособности отрасли.
Предполагается, что разработанная Минфином РФ мера таможенного регулирования «поможет преодолеть последствия пандемии и станет серьезной поддержкой для евразийской ювелирной промышленности».
В странах ЕАЭС практически не добываются цветные драгоценные камни, а огранка бриллиантов массой до 0,3 карата на территории ЕАЭС нерентабельна, поясняет министерство. В то же время значительную часть ювелирных изделий на рынке занимают украшения со вставками из мелких бриллиантов. Складывается ситуация, когда импортировать готовую ювелирную продукцию из стран, не входящих в ЕАЭС, становится выгодней, чем производить на его территории.
Сейчас ставка ввозной пошлины на готовую ювелирную продукцию практически равна ставке на драгоценные камни (10-15%), необходимые для производства ювелирных изделий.
 
Алекс Шишло для Rough&Polished
 

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