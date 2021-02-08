Petra Diamonds разрешила старателям разрабатывать старые хвостохранилища на руднике Вильямсон в Танзании

Сегодня Новости

Компания Petra Diamonds представила проект разработки хвостохранилищ старателями, в рамках которого члены местной общины смогут использовать старые отвалы на руднике Вильямсон (Williamson) в Танзании в законном и контролируемом порядке.

«Меморандум о взаимопонимании между Williamson Diamonds Limited (WDL), местной старательской горнодобывающей группой и местными и региональными властями подготовлен и находится в ведении государственных органов», - говорится в заявлении, распространенном компанией.

Petra Diamonds пытается исправить положение после того, как британская юридическая фирма Leigh Day подала иски в Высокий суд Англии и Уэльса в сентябре прошлого года от имени 32 анонимных лиц против Petra Diamonds и WDL.

В иске утверждалось, что Petra Diamonds и Williamson Diamonds несут ответственность за нарушения прав человека, телесные травмы и смерть, причиненные неназванным лицам на руднике Вильямсон и вокруг него в результате операций по обеспечению безопасности.

Petra Diamonds ранее сообщала, что в течение некоторого времени на руднике Вильямсон велась незаконная старательская добыча из-за проблем с обеспечением безопасности по периметру большого участка в рамках специальной лицензии на добычу полезных ископаемых, который охватывает 30,6 кв. км, включая основное рудное тело площадью 146 га, а также россыпные месторождения.

Petra Diamonds заявила, что с тех пор получала сообщения о продолжающихся инцидентах, связанных с операциями по обеспечению безопасности на руднике Вильямсон, и провела расследование недавних таких инцидентов.

Согласно компании, за три месяца с ноября 2020 года по январь 2021 года было зарегистрировано 79 вторжений на территорию, охватываемую специальной лицензией на добычу полезных ископаемых WDL, с участием 1091 нелегального старателя.

«В большинстве случаев (60 из 79 инцидентов) сила не применялась несмотря на то, что нелегальные старатели проявляли агрессивность в 8 из этих 60 инцидентов», - отмечает Petra Diamonds.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





