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11 января 2021
Petra Diamonds разрешила старателям разрабатывать старые хвостохранилища на руднике Вильямсон в Танзании
«Меморандум о взаимопонимании между Williamson Diamonds Limited (WDL), местной старательской горнодобывающей группой и местными и региональными властями подготовлен и находится в ведении государственных органов», - говорится в заявлении, распространенном компанией.
Petra Diamonds пытается исправить положение после того, как британская юридическая фирма Leigh Day подала иски в Высокий суд Англии и Уэльса в сентябре прошлого года от имени 32 анонимных лиц против Petra Diamonds и WDL.
В иске утверждалось, что Petra Diamonds и Williamson Diamonds несут ответственность за нарушения прав человека, телесные травмы и смерть, причиненные неназванным лицам на руднике Вильямсон и вокруг него в результате операций по обеспечению безопасности.
Petra Diamonds ранее сообщала, что в течение некоторого времени на руднике Вильямсон велась незаконная старательская добыча из-за проблем с обеспечением безопасности по периметру большого участка в рамках специальной лицензии на добычу полезных ископаемых, который охватывает 30,6 кв. км, включая основное рудное тело площадью 146 га, а также россыпные месторождения.
Petra Diamonds заявила, что с тех пор получала сообщения о продолжающихся инцидентах, связанных с операциями по обеспечению безопасности на руднике Вильямсон, и провела расследование недавних таких инцидентов.
Согласно компании, за три месяца с ноября 2020 года по январь 2021 года было зарегистрировано 79 вторжений на территорию, охватываемую специальной лицензией на добычу полезных ископаемых WDL, с участием 1091 нелегального старателя.
«В большинстве случаев (60 из 79 инцидентов) сила не применялась несмотря на то, что нелегальные старатели проявляли агрессивность в 8 из этих 60 инцидентов», - отмечает Petra Diamonds.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished