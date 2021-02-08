Endiama и Gemcorp подписали соглашение о создании СП для разработки алмазного месторождения Мулепе в Анголе

Сегодня Новости

Endiama Mining, дочерняя компания государственной алмазной компании Анголы Endiama, заключила соглашение о создании совместного предприятия с Gemcorp, торговой и инвестиционной группой, работающей на развивающихся рынках, для разработки алмазного месторождения Мулепе (Mulepe) в провинции Северная Лунда в Анголе.

Район Мулепе, в котором находятся как кимберлитовые, так и аллювиальные месторождения алмазов, является первым объектом инвестиций для Gemcorp в добычу алмазов в странах Африки к югу от Сахары.

Портал Mining Weekly сообщает, что пилотная программа добычи начнется в конце этого года, чтобы обеспечить начальное производство и экспорт алмазов.

Партнеры по СП ожидают, что программа пилотной добычи поможет улучшить их понимание горнодобывающих производств, типа и качества алмазов, присутствующих на территории концессии, а также возможностей местных поставщиков услуг и потенциала создания добавочной стоимости за счет продажи алмазов.

Gemcorp будет финансировать пилотную программу и контролировать деятельность проекта как мажоритарный акционер, разработчик и оператор.

Ожидается, что проект будет перерабатывать около трех миллионов тонн кимберлита в год при полномасштабной добыче.

Для развития проекта потребуются капитальные вложения в размере около 150 млн долларов.

«Ангола - страна, полная возможностей, и это партнерство - еще один пример нашей веры в экономическое будущее Анголы», - сказал генеральный директор Gemcorp Атанас Бостанджиев (Atanas Bostandjiev).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





